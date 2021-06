Covid-19: le gouvernement passe une nouvelle commande de 44 vaccins crore avec SII, Bharat Biotech

Les ministres en chef de 13 États avaient approché le gouvernement pour demander une passation des marchés centralisée.

Le gouvernement a passé mardi de nouvelles commandes pour l’achat de 44 crores de vaccins Covid-19 à la suite du changement de politique nationale de vaccination annoncé par le Premier ministre lundi, a déclaré VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog.

Les nouvelles commandes et le paiement anticipé versé au fabricant de vaccins Biological E pour 30 crores de doses porteraient le total des doses de vaccin obtenues par le gouvernement à 76 crores de vaccins Covid-19, a déclaré Paul.

Ces commandes doivent être fournies entre août et décembre avec 25 crores de vaccins Covishield de Serum Institute of India (SII) et 19 crores de doses de vaccins de Covaxin de Bharat Biotech (BB). Des acomptes de 30% ont été versés à SII et BB. Le prix du vaccin biologique E sera annoncé prochainement.

La nouvelle commande s’ajoute aux commandes de 53,6 crores de doses déjà passées pour juin et juillet, a déclaré Paul. D’autres commandes, a-t-il déclaré, seront passées, et bien que le calendrier des fournitures de vaccins ait été décidé, le calendrier exact de livraison des vaccins est en cours d’élaboration.

SII a augmenté sa production en juin et l’augmentera encore en juillet, augmentant la disponibilité d’août à septembre, a déclaré Paul. Les ministres en chef de 13 États avaient approché le gouvernement pour demander une passation des marchés centralisée.

Les changements dans le programme de vaccination ont été apportés en réponse à toutes ces représentations, a-t-il déclaré. Désormais, tous les citoyens de plus de 18 ans peuvent recevoir gratuitement les doses de vaccin Covid-19 dans les établissements de santé gouvernementaux. Le gouvernement prévoit de donner aux États une visibilité sur les approvisionnements d’un mois à l’avance pour leur permettre de planifier l’administration des vaccins.

