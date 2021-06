Covid-19 : le gouvernement publie de nouvelles directives pour la vaccination ; Vérifier les détails

in

Selon les directives révisées, le gouvernement central achètera 75 pour cent des doses de vaccin Covid-19 auprès des fabricants de vaccins, y compris le quota de 25 pour cent de l’État, et les fournira gratuitement aux États/UT.

Vaccination contre le Covid-19 en Inde : Le gouvernement a publié mardi des directives révisées pour la vaccination contre le Covid-19 dans le pays, un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la vaccination gratuite pour tous les plus de 18 ans.

Selon les directives révisées, le gouvernement central achètera 75 pour cent des doses de vaccin Covid-19 auprès des fabricants de vaccins, y compris le quota de 25 pour cent de l’État, et les fournira gratuitement aux États/UT. Le Premier ministre Modi, dans son discours à la nation hier, avait déclaré qu’aucun gouvernement d’État n’aurait à dépenser pour l’achat de vaccins.

Mais, l’attribution des doses de vaccin aux États/UT sera décidée en tenant compte de facteurs tels que la population, le nombre de cas et le gaspillage de vaccins. «Les doses de vaccin fournies gratuitement par le gouvernement indien seront allouées aux États/UT en fonction de critères tels que la population, la charge de morbidité et les progrès de la vaccination. Le gaspillage de vaccin affectera négativement l’allocation », indique la notification du gouvernement telle que rapportée par The Indian Express.

Les fabricants indiens de vaccins auront la possibilité de fournir des doses de vaccin Covid-19 directement aux hôpitaux privés. Le gouvernement a également plafonné les frais de service des hôpitaux privés à Rs 150 pour la vaccination Covid-19. Le centre informera à l’avance les États/UT du nombre de doses qui seront fournies. Il a demandé aux États/UT d’allouer les doses bien à l’avance aux districts/centres de vaccination. “Ils devraient également mettre dans le domaine public les informations sur la disponibilité ci-dessus au niveau du district et du centre de vaccination”, indiquent les directives révisées.

Selon les directives révisées, la vaccination sera prioritaire et sera administrée d’abord aux travailleurs de la santé, suivis des travailleurs de première ligne, des citoyens de plus de 45 ans, des citoyens dont la deuxième dose est due, puis des personnes de plus de 18 ans.

Selon les règles révisées, tous les citoyens, quelle que soit leur situation de revenu, sont éligibles pour une vaccination gratuite. Ceux qui ont la capacité de payer sont encouragés à utiliser les centres de vaccination des hôpitaux privés, a déclaré le gouvernement.

