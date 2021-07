Covid-19: le gouvernement va développer des unités pédiatriques, créer des lits d’hôpitaux supplémentaires au milieu d’un avertissement de troisième vague

Le gouvernement a ciblé l’accélération de la préparation du système de santé et répond immédiatement à la prévention, à la détection et à la gestion précoces. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le Cabinet de l’Union a approuvé 23 123 crores de roupies dans le cadre de la phase II du programme gouvernemental d’intervention d’urgence et de préparation du système de santé Covid-19 au milieu de la deuxième vague de la pandémie. Sur le montant total, les États supporteront Rs 8,000 crore tandis que le reste sera supporté par le Centre. Il s’agissait de la première réunion du Cabinet après un remaniement à grande échelle mercredi. Le gouvernement a ciblé l’accélération de la préparation du système de santé et une réponse immédiate à la prévention, à la détection et à la gestion précoces.

Le paquet accorde une attention particulière aux enfants, susceptibles d’être les plus vulnérables à une troisième vague de virus, avec une disposition pour les unités pédiatriques dans les 736 hôpitaux de district dans le cadre de la composante du programme de parrainage central. 20 000 lits supplémentaires en soins intensifs seront également mis en place, dont 20 % seront réservés aux enfants. Il existe également une disposition pour ajouter des lits d’hôpitaux supplémentaires et établir de plus grands hôpitaux de campagne dans les villes de niveau II/III et les quartiers généraux de district.

Le nouveau ministre de la Santé Mansukh Mandaviya a annoncé que la composante centrale serait également utilisée pour augmenter la flotte d’ambulances et créer un stock tampon pour les médicaments essentiels. Le gouvernement installera également 1 050 réservoirs de stockage d’oxygène médical liquide avec un système de gazoduc médical.

Il étendra également un soutien supplémentaire aux interventions informatiques, notamment en élargissant les installations de téléconsultation dans tous les districts ainsi que les salles de contrôle et les lignes d’assistance au niveau de l’État et du district.

La composante du secteur central du programme comprend des dispositions visant à réaffecter pour Covid-19 6 688 lits dans l’AIIMS, les hôpitaux centraux et d’autres institutions, des systèmes informatiques comprenant un portail Covid-19 et une plate-forme de téléconsultation – eSanjeevani. La plateforme assure actuellement 50 000 téléconsultations par jour. Le gouvernement vise à l’étendre jusqu’à 5 lakh de consultations quotidiennes. Il établira également un centre de contrôle et de commandement intégré et renforcera la plate-forme CoWin et le Centre national de contrôle des maladies.

