Covid-19 : le Gujarat assouplit le couvre-feu nocturne pour les festivals Janmashtami et Ganesh Chaturthi dans huit villes métropolitaines

Le Gujarat a annoncé l’assouplissement du couvre-feu nocturne pour ses huit villes métropolitaines le 30 août et du 9 au 19 septembre pour Janmashtami et Ganesh Chaturthi. Le couvre-feu nocturne est appliqué entre 23 heures et 6 heures du matin à Vadodara, Gandhinagar, Surat, Ahmedabad, Bhavnagar, Rajkot, Jamnagar et Junagadh.

Le gouvernement de l’État a déclaré, conformément aux directives de Covid-19, qu’il autoriserait un maximum de 200 personnes à l’intérieur des temples pendant les célébrations.

Le communiqué du gouvernement indique que la décision a été prise lors d’une réunion du comité central dirigée par le ministre en chef Vijay Rupani pour s’assurer que les gens puissent célébrer les festivals.

Le couvre-feu nocturne sera imposé à partir de 1 heure du matin à Janmashtami, qui marque la naissance du Seigneur Krishna, le 30 août. Le gouvernement a déclaré que les fidèles qui entrent dans les locaux du temple pour le darshan doivent maintenir une distance de deux pieds. L’État autorisera également un maximum de 200 personnes pour Shobha Yatra sur des itinéraires prédéterminés. Cependant, il n’accordera pas d’autorisation pour le festival ‘Matki Fod’.

Pour Ganesha Utsav, la date limite du couvre-feu nocturne dans les huit villes métropolitaines sera prolongée à minuit à partir du 9 septembre. Les idoles dans les lieux publics peuvent mesurer jusqu’à quatre pieds de haut, tandis que celles dans les espaces privés peuvent atteindre deux pieds de haut. Les fidèles doivent maintenir une distance sociale et assurer un écart de deux pieds entre eux tout en se tenant et en encerclant le «Gol Kund», a déclaré le gouvernement du Gujarat

Le gouvernement de l’État a ajouté que l’autorisation ne s’étendait qu’aux cérémonies de distribution de puja et de prasad dans les lieux publics où le festival Ganesha Utsav serait célébré. Il ne permettra aucune autre fonction religieuse ou sociale pendant cette période. Le gouvernement a également plafonné à 15 le nombre de personnes dans un seul véhicule pour Ganesha Sthapana et Visarjan.

Le Gujarat a été parmi les États qui ont subi de plein fouet la deuxième vague de Covid-19. À 21 heures le 24 août, l’État comptait 160 cas actifs et 1 097 personnes en quarantaine.

