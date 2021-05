Covid-19: le Karnataka impose des restrictions de type lockdown du 10 au 24 mai

«La deuxième vague de COVID-19 crée des ravages dans tout l’État, car le couvre-feu Corona imposé dans l’État n’a pas donné le résultat attendu en réduisant le taux d’infection et de mortalité.» Par conséquent, le gouvernement a décidé d’imposer une mesure stricte pour vérifier la propagation de la maladie et la mort. La restriction sera imposée dans tout l’État de 6 heures du matin du 10 mai à 6 heures du matin du 24 mai “, a déclaré le ministre en chef BS Yediyurappa.

Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a annoncé vendredi des restrictions de type verrouillage avec des restrictions plus strictes du 10 au 24 mai en raison de l’augmentation alarmante des cas de COVID.

Il y avait déjà un couvre-feu en place dans l’État à partir du 27 avril, qui devait se terminer le 12 mai.

«La deuxième vague de COVID-19 crée des ravages dans tout l’État car le couvre-feu Corona imposé dans l’État n’a pas donné le résultat attendu en réduisant le taux d’infection et de mortalité», a déclaré le ministre en chef.

«Par conséquent, le gouvernement a décidé d’imposer une mesure stricte pour enrayer la propagation de la maladie et de la mort. Des restrictions seront imposées dans tout l’État de 6 h du 10 mai à 6 h du 24 mai », a-t-il dit.

Tous les magasins et établissements commerciaux, hôtels, pubs et bars resteront fermés pendant cette période, a déclaré Yediyurappa.

Les biens et services essentiels comme la nourriture, les médicaments, le lait, les fruits et légumes, etc. seront disponibles de 6 h à 10 h, a-t-il ajouté.

