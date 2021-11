Covid-19 : le Kerala assiste à une forte baisse des naissances pendant l’année pandémique

Le Kerala a enregistré 4,80 lakh de naissances au cours de l’année pré-pandémique. (C’EST À DIRE)

Le Kerala a connu une forte baisse des naissances vivantes au cours des neuf premiers mois de 2021 alors que l’État luttait contre une pandémie qui faisait rage au milieu de la nouvelle norme de travail à domicile qui a vu le retour de centaines de milliers d’expatriés.

Selon les données du registraire en chef des naissances et des décès du Kerala, l’État a connu une baisse constante du nombre de naissances. Cependant, la baisse en 2021 a été la plus forte. Le Kerala a enregistré 4,80 lakh de naissances au cours de l’année pré-pandémique. Le nombre est tombé à 4,53 lakh en 2020, avant de plonger à 2,17 lakh le 30 septembre.

Au cours des six premiers mois de 2021, le Kerala a enregistré des naissances vivantes allant de 27 534 en février à un maximum de 32 969 en juin. Cependant, depuis lors, les naissances ont été en moyenne d’environ 10 000, avec 12 227 naissances enregistrées en septembre.

À ce rythme, 2021 connaîtra la plus forte baisse annuelle du nombre de naissances au Kerala au cours de la dernière décennie, ont déclaré des sources à The Indian Express. La baisse aura un impact considérable sur la démographie de l’État dans les années à venir, ont ajouté les sources.

Le Kerala a enregistré 5,46 lakh de naissances vivantes en 2010 et 5,6 lakh en 2011. Depuis lors, le nombre a régulièrement diminué, à moins d’un bond entre 2016 et 2017.

L’État a enregistré 100 % d’enregistrement des naissances dans les zones rurales et urbaines, dont 98,96 % étaient des accouchements institutionnels. En 2019, le Kerala a enregistré 87,03 % des naissances dans les 21 jours suivant la naissance.

Les données du Département des affaires des Keralites non-résidents montrent que 14,63 expatriés lakh sont retournés au Kerala, principalement du Moyen-Orient, au cours des 13 mois à compter de mai 2020.

Au début de la pandémie, de nombreux experts avaient suggéré qu’un baby-boom mondial serait sur l’enclume car les gens étaient obligés de rester et de travailler à domicile avec des options limitées pour passer le temps. Les historiens, cependant, n’étaient pas d’accord avec l’idée et ont souligné la disparition d’un bébé lors de la pandémie de grippe de 1918. En période d’incertitude, les gens ont généralement tendance à reporter le fait d’avoir des enfants jusqu’à ce que la normalité revienne, ont-ils déclaré.

