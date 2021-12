COVID-19 : le Kerala signale deux autres cas Omicron, le décompte passe à 7

Étant donné que les Émirats arabes unis ne figurent pas sur la liste des pays à haut risque, le couple a été invité à se mettre en quarantaine.

Le Kerala a enregistré vendredi deux nouveaux cas de la variante Omicron du coronavirus, portant le total à sept, a annoncé le département de la santé de l’État.

La nouvelle variante du virus a été détectée chez un couple de personnes âgées arrivé à Kochi en provenance des Émirats arabes unis.

L’homme de 68 ans et sa femme de 67 ans étaient arrivés par un vol en provenance de Sharjah le 8 décembre, selon le communiqué.

Étant donné que les Émirats arabes unis ne figurent pas sur la liste des pays à haut risque, le couple a été invité à se mettre en quarantaine.

Lorsqu’ils ont reçu un diagnostic de COVID-19, leurs échantillons ont été envoyés au Rajiv Gandhi Center for Biotechnology pour des tests génétiques et les deux ont été testés positifs pour Omicron.

Avec cela, Omicron a été détecté chez trois personnes de l’État qui venaient de pays à faible risque, ce qui a incité la ministre de la Santé de l’État, Veena George, à demander aux personnes venant de pays à faible risque de ne pas visiter les lieux publics ou d’assister à des fonctions bondées pour 14 jours pour quelque raison que ce soit.

Les responsables ont déclaré qu’il y en avait six dans la liste de contacts principale du mari et un dans la liste de contacts principale de la femme.

Ils ont déclaré qu’il y avait 54 passagers à bord du vol et ont ajouté que ceux qui avaient été en contact étroit avec eux seraient sous surveillance.

L’État avait détecté son premier cas Omicron le 12 décembre dans le district d’Ernakulam lorsqu’une personne revenue du Royaume-Uni a été testée positive.

Quatre autres cas de la nouvelle variante ont été confirmés le 15 décembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.