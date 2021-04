COVID-19: le laboratoire CSIR développe une technologie pour répondre à la demande en oxygène, minimiser les risques de stockage

Reddy a déclaré que leur société prévoyait de développer l’unité à la fois en tant qu ‘«unité d’enrichissement en oxygène» et en version intégrée avec la technologie «Swasth Vayu» du CSIR-National Aerospace Laboratories. (PTI / Photo de représentation)

Le CSIR a déclaré jeudi qu’une technologie «d’enrichissement en oxygène» avait été développée par l’un de ses laboratoires pour répondre à la demande en oxygène et minimiser le problème de la chaîne d’approvisionnement des risques de transport et de stockage liés aux bouteilles d’oxygène au milieu de l’épidémie de COVID-19.

L’Institut central de recherche en génie mécanique (CMERI) du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) a transféré la technologie virtuellement à M / s Apollo Computing Laboratories (P) Ltd, Kushaiguda, Hyderabad.

En savoir plus – 24 ou 28 avril – Quand les inscriptions à CoWin sont-elles ouvertes pour la campagne de vaccination Covid du 1er mai? Votre guide en 5 points

Alors que le pays est aux prises avec la flambée des cas de coronavirus, l’oxygénothérapie est recommandée pour les maladies graves causées par l’infection. Dans le même temps, plusieurs États ont signalé une grave pénurie d’oxygène de qualité médicale.

Parlant de la technologie, le professeur Harish Hirani, directeur du CSIR-CMERI, a déclaré que l’unité nécessite un compresseur à piston sans huile facilement disponible, des tamis à zéolite de qualité oxygène et des composants pneumatiques.

«Il est capable de fournir de l’air médical dans une plage allant jusqu’à 15 LPM (litre par minute) avec une pureté d’oxygène de plus de 90%. Si nécessaire, cette unité peut même fournir jusqu’à 70 LPM à une pureté d’environ 30% et peut être placée en toute sécurité dans le service d’isolement des hôpitaux pour les patients qui ont un besoin urgent d’oxygène », a-t-il déclaré.

Cela contribuera à l’accessibilité de l’oxygène dans les endroits les plus éloignés et les points de besoin les plus larges. Le facteur de diffusion de l’oxygène sera multiplié par l’adoption de cette génération d’oxygène in situ et décentralisée, a déclaré Hirani.

Il a déclaré que des recherches supplémentaires étaient en cours pour développer un mode de dose pulsée qui est capable de détecter le schéma respiratoire d’un patient et de l’administrer uniquement pendant l’inhalation.

“Ce mode est censé réduire la demande en oxygène d’environ 50 pour cent par rapport à la version actuelle du mode continu”, a ajouté le professeur.

Le CSIR-CMERI a déjà invité des manifestations d’intérêt (EOI) d’entreprises indiennes, d’agences de fabrication, de MPME ou de start-ups pour la fabrication d’unités d’enrichissement en oxygène par transfert de technologie.

Jaipal Reddy de M / s Apollo Computing Laboratories a déclaré que le premier prototype sera développé dans les 10 jours et que la production commencera à partir de la deuxième semaine de mai.

Ils ont actuellement la capacité de fabrication de 300 unités par jour qui peut être augmentée à la demande, a-t-il déclaré.

Reddy a déclaré que leur société prévoyait de développer l’unité à la fois en tant qu ‘«unité d’enrichissement en oxygène» et en version intégrée avec la technologie «Swasth Vayu» du CSIR-National Aerospace Laboratories.

Il a souligné que l’unité est essentiellement nécessaire en tant que «mini-USI» dans les petits hôpitaux et centres d’isolement et dans les villages et les lieux éloignés.

En utilisant des concentrateurs d’oxygène, l’utilisation optimale de l’oxygène pour les patients nécessiteux peut également être assurée.

Si cette installation est fournie aux patients atteints de COVID-19 au stade initial, leurs visites dans les hôpitaux et une assistance respiratoire supplémentaire peuvent être évitées dans la plupart des cas, a déclaré le CSIR.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.