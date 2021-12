Covid-19 : le Maharashtra à la recherche du chauffeur qui a ramené l’homme de Dombivli chez lui ; Un rapatrié sud-africain testé positif à Chandigarh

Les détails du conducteur ont depuis été partagés avec le département de la santé de l’État. (Déposer)

Près d’une semaine après qu’un homme de 32 ans de Dombvli avec des antécédents de voyage en Afrique du Sud ait été testé positif pour Covid-19 à son arrivée en Inde le 24 novembre, la Kalyan Dombvli Municipal Corporation n’a pas encore retrouvé le chauffeur de taxi qui l’a ramené chez lui. de l’aéroport de Bombay.

Le médecin-chef de la Kalyan Dombvli Municipal Corporation, Pratibha Panpatil, a déclaré qu’elle avait essayé de contacter le chauffeur mais qu’il ne répondait pas aux appels.

Les détails du conducteur ont depuis été partagés avec le département de la santé de l’État. Étant donné que la personne ne réside pas dans la juridiction de l’organe civique, le service de santé peut demander à la Brihanmumbai Municipal Corporation de retrouver le conducteur, a-t-elle déclaré à The Indian Express.

Le patient a été testé négatif lors d’un test RT-PCR effectué 72 heures avant d’embarquer sur ses vols de correspondance au départ du Cap. Panpatil a déclaré avoir subi un test RT-CPR au Cap avant de se rendre à Delhi, mais le rapport était négatif. Il a été testé positif après un autre test RT-PCR à l’aéroport de Delhi. Panpatil a déclaré qu’il était possible que son premier rapport soit un faux négatif.

Bien qu’il l’ait testé à l’aéroport de Delhi, les autorités l’ont laissé embarquer sur le vol pour Mumbai sans attendre le rapport. Lorsqu’il a atterri à Mumbai, il a reçu son rapport numérique qui a confirmé qu’il était porteur du pathogène Covid-19. Mais en sortant de l’aéroport, il a montré le rapport négatif précédent aux agents de contrôle. Il a ensuite pris un taxi privé et a parcouru 50 km jusqu’à son domicile de Dombvli, exposant le chauffeur de taxi et les passants.

L’organe civique a déjà testé huit de ses proches, dont ses parents. Tous les échantillons ont renvoyé des rapports négatifs. Panpatil a déclaré à The Indian Express que l’échantillon du patient avait été envoyé pour le séquençage du génome à l’hôpital de Kasturba et espère obtenir un rapport dans une semaine.

Alors que les responsables de la santé doivent encore déterminer si le patient est infecté par la variante Omicron, les médecins ont exhorté les autorités de l’aéroport de Mumbai à être très prudentes et ont exigé des restrictions strictes pour les voyageurs.

Omicron peur à Chandigarh

Ce n’était cependant pas le seul cas d’un ressortissant indien de retour d’Afrique du Sud testé positif au Covid-19.

Un résident de Chandigarh âgé de 39 ans, revenu d’Afrique du Sud le 21 novembre, a été transféré dans un centre d’isolement géré par le gouvernement après que son échantillon ait donné un résultat positif. Son test RT-PCR à l’aéroport a renvoyé un rapport négatif. Cependant, il a été testé positif à la fin de sa période de quarantaine lundi.

Un membre de sa famille et l’aide domestique ont également été testés positifs, tandis que le résultat d’un autre membre de la famille est toujours attendu. Deux autres membres de la famille ont renvoyé un rapport négatif.

L’homme est actuellement maintenu en isolement, conformément au protocole. Le directeur des services de santé, le Dr Suman Singh, a déclaré que tous les échantillons positifs avaient été envoyés pour le séquençage du génome au NCDC, Delhi, afin de déterminer la variante causant l’infection.

