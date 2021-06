Covid-19 : le Maharashtra adopte une stratégie de déverrouillage par niveau ; Qu’est-ce que ça veut dire?

Tous les niveaux sont décidés en gardant à l’esprit le taux de positivité ainsi que l’occupation des lits d’oxygène.

Déverrouillage de Covid-19 dans le Maharashtra : Afin de lever les restrictions de Covid-19 dans le Maharashtra, le gouvernement de l’État s’est concentré sur une stratégie par niveau. Ces niveaux sont accessibles chaque semaine à partir du 7 juin afin de se débloquer. Toutes les autorités de district prendront des mesures dans leur juridiction administrative et décideront du niveau de restrictions à imposer. Par exemple, BMC prendra des décisions pour Mumbai et ses banlieues, tandis que l’autorité de gestion des catastrophes du district doit travailler avec des entreprises à Pune, Thane, Nashik, Solapur et Nagpur. Tous les niveaux sont décidés en gardant à l’esprit le taux de positivité ainsi que l’occupation des lits d’oxygène.

Parmi les niveaux, les districts relevant du niveau un auront le moins de restrictions et le niveau cinq aura des mesures strictes. Vérifiez la signification de tous les niveaux ci-dessous.

Niveau 1

Des zones comme Aurangabad, Ahmednagar, Chandrapur, Gondia, Dhule, Jalna, Jalgaon, Nagpur, Latur, Nanded, Osmanabad et Yavatmal relèvent du niveau 1 où le taux de positivité de Covid-19 est inférieur à 5% et l’occupation des lits à oxygène est inférieure 25 pour cent. Les magasins, les centres commerciaux, les restaurants, les trains locaux, les sports, le tir, les mariages, les funérailles, les gymnases, la construction, le salon, les déplacements inter-quartiers, les bureaux privés et gouvernementaux, les transports publics ont été autorisés à fonctionner.

Niveau 2

Ces zones ont un taux de positivité inférieur à 5 % et l’occupation des lits à oxygène peut être enregistrée de 25 à 40 %. Hingoli et Nandurbar sont envisagés pour le niveau 2. Sous ce niveau, tous les magasins ouvriront aux horaires normaux. Tous les centres commerciaux, théâtres, restaurants, gymnases et salons devront fonctionner à une capacité de 50 %. Les trains de catégories spécifiques seront autorisés à circuler. En dehors de cela, des parcs, des bureaux privés et gouvernementaux seront également ouverts. En dehors des funérailles, il y a un plafond de 50 pour cent sur tous les rassemblements. Les déplacements inter-districts sont autorisés et dans les bus, il ne devrait pas y avoir de passagers debout.

Niveau 3

Les zones d’Akola, d’Amravati, de Mumbai, de Palghar et de Beed sont soumises à des restrictions de niveau 3, les districts ayant un taux de positivité de 5 à 10% ainsi qu’une occupation des lits à oxygène de plus de 40%. Selon les directives de niveau 3, il n’y aura pas de mouvement après 17h. Tous les magasins devraient rester ouverts jusqu’à 16 heures tandis que les centres commerciaux et les théâtres seront fermés. Jusqu’à 16 heures, les restaurants peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité de restauration. Les employés des services essentiels peuvent monter à bord des trains locaux pour se rendre au travail. Les bureaux privés peuvent également travailler jusqu’à 16 heures et les bureaux gouvernementaux devront fonctionner à 50 pour cent du personnel. Le tournage du film peut se faire dans une bulle bio. Les mariages peuvent avoir lieu avec 50 personnes et les funérailles avec 20. Les salons et les gymnases ont été autorisés à fonctionner à 50% de leur capacité.

Niveau 4

Ces zones ont un taux de positivité de 10 à 20 % et une occupation des lits à oxygène de plus de 60 %. Les restrictions de niveau 4 seront mises en œuvre à Kolhapur, Satara et Sindhudurg, où aucun mouvement ne sera autorisé après 17 heures et le week-end, sauf en cas d’urgence. Tous les magasins essentiels seront autorisés à ouvrir jusqu’à 16 heures. Tous les centres commerciaux, les théâtres seront fermés et les restaurants seront autorisés pour les plats à emporter. Les employés des services essentiels peuvent monter à bord des trains locaux pour se rendre au travail. Parmi les bureaux privés, les bureaux gouvernementaux, les catégories exemptées peuvent fonctionner à 25 pour cent de leur capacité. Les mariages peuvent avoir lieu avec 25 personnes et les funérailles avec 20. Aucun autre rassemblement social n’est autorisé. Les salons, les gymnases et les transports publics ont été autorisés à fonctionner à 50% de leur capacité.

Niveau 5

Les zones avec un taux de positivité de plus de 20 pour cent et une occupation des lits à oxygène de plus de 75 pour cent entrent dans cette catégorie. Jusqu’à présent, aucun district n’appartient à cette catégorie et cela a été fait pour les cas extrêmes. En vertu de cela, aucun mouvement ne sera autorisé du tout. Seuls les commerces essentiels ouvriront jusqu’à 16h et les restaurants pourront effectuer des livraisons. Les trains ne seront utilisés que pour le personnel médical. D’autres bureaux privés et gouvernementaux pour les catégories exemptées seront autorisés à fonctionner avec une participation de 15 pour cent. Tous les mariages et funérailles doivent avoir lieu avec un maximum de 20 personnes.

