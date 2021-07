Covid-19 : le Maharashtra ajoute 8 602 cas d’infection, 170 décès ; 6 067 récupérer

in

Le taux de récupération du Maharashtra est de 96,17 pour cent, tandis que le taux de mortalité est de 2,04 pour cent,

Le Maharashtra a signalé mercredi 8 602 nouveaux cas positifs pour le coronavirus et 170 décès, portant le nombre de cas à 61 81 247 et le bilan à 1 26 390, a déclaré un responsable du ministère de la Santé.

Mardi, l’État avait signalé 7 243 cas et 196 décès.

Au total, 6 067 patients sont sortis de l’hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de guérisons est passé à 59 44 801.

Le taux de récupération du Maharashtra est de 96,17 %, tandis que le taux de mortalité est de 2,04 %, a déclaré le responsable.

Sur les 4 46 09 276 tests COVID-19 effectués jusqu’à présent, 2 26 163 ont été effectués au cours des dernières 24 heures et actuellement. Le taux de positivité actuel est de 13,86 pour cent.

À l’heure actuelle, 5 80 771 personnes sont en quarantaine à domicile et 4 309 autres en quarantaine institutionnelle à travers l’État. Il y a 1 06 764 cas actifs de COVID-19.

Les 17 389 patients actifs les plus élevés se trouvent dans le district de Pune, suivis de Thane et de Mumbai avec respectivement 16 096 et 11 088 patients.

Sur le total de 59 44 801 patients guéris, le nombre le plus élevé de 10 36 081 provient du district de Pune, suivi de Mumbai et de Thane avec respectivement 7 00 185 et 5 59 895 cas, a indiqué le département de la santé.

À Mumbai, 619 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 7 29 263 et le nombre de morts est passé à 15 654 avec 10 nouveaux décès.

Le responsable a déclaré que 358 nouveaux cas ont été testés positifs dans les limites de la ville de Pune, ce qui a porté son décompte global à 4 99 121, tandis que le nombre de décès est passé à 8 561 avec huit décès.

Selon les responsables, les zones municipales de Nagpur, Pimpri-Chinchwad, Nashik, Aurangabad et Amravati ont signalé respectivement 16, 219, 65, 14 et quatre nouveaux cas de COVID-19.

Dans le cercle de Mumbai, qui comprend Mumbai et ses communes satellites, 1 801 personnes ont été testées positives, ce qui a porté le nombre à 16 19 883, tandis que 31 nouveaux décès ont porté le nombre de morts à 33 119.

Dans le cercle de Pune, 2 475 nouveaux cas de COVID-19 ont été trouvés, portant le nombre de cas à 14 55629, tandis que 45 nouveaux décès ont porté le bilan à 27 196.

Avec 655 nouveaux cas et neuf nouveaux décès, le décompte dans le cercle de Nashik est passé à 8 99 321 et le nombre de décès à 17 676.

Dans le cercle de Kolhapur, 3 076 nouveaux cas ont été signalés. Avec cela, son nombre total d’infections est passé à 4 59 207, tandis que le nombre de morts est passé à 12 712 alors que 52 personnes ont succombé à l’infection.

Le cercle de Nagpur a ajouté 208 cas et six décès. Le décompte global y est de 7 70 003 et le nombre de morts est de 13 632.

Le nombre de cas du cercle d’Aurangabad est désormais de 2 82928 et le nombre de morts de 6 620 ; Le nombre de cas du cercle de Latur est de 3 38 807 et le nombre de morts de 9 262 ; Le nombre de cas du cercle d’Akola est de 3 55 323 et le nombre de morts est de 6 055, a déclaré le responsable.

Les chiffres du coronavirus dans le Maharashtra sont les suivants : nombre total de cas 61 81 247 ; nouveaux cas 8 602 ; nombre de morts 1 26 390 ; recouvrements 59 44 801 ; cas actifs 1 06 764 ; nouveaux tests 2,26,163.

