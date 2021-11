Covid-19: le Maharashtra en alerte après qu’un passager d’Afrique du Sud ait été testé positif

Le passager est asymptomatique et s’était mis en quarantaine chez lui. (Déposer)

Un habitant de Dombivli à Mumbai, revenu d’Afrique du Sud le 24 novembre, a été testé positif au Covid-19 à son arrivée. Cependant, les responsables de la santé doivent encore déterminer s’il a été infecté par la variante Omicron.

Le médecin-chef de la Kalyan Dombivli Municipal Corporation, Pratibha Panpatil, a déclaré que le passager de 32 ans avait embarqué sur un vol du Cap à Delhi via Dubaï. Il a donné un échantillon à Delhi et a pris le vol de correspondance pour Mumbai. Il s’est avéré positif à son arrivée.

Le passager est asymptomatique et s’était mis en quarantaine chez lui. La société l’a ensuite envoyé dans une institution en quarantaine.

Les responsables de la santé de la société ont alerté les autorités aéroportuaires et les co-passagers de l’homme sont en train d’être localisés.

Le secrétaire en chef supplémentaire du Maharashtra (Santé), le Dr Pradeep Vyas, a déclaré que ses échantillons avaient été destinés au séquençage du génome afin de déterminer s’il était porteur de la variante Omicron.

Selon les directives mises à jour du Centre publiées le 11 novembre, les passagers internationaux doivent soumettre des échantillons pour les tests RT-PCR à l’atterrissage. Les passagers doivent également suivre une quarantaine à domicile pendant une semaine et subir un nouveau test obligatoire le huitième jour.

Au milieu de l’inquiétude croissante suscitée par la variante Omicron, la Brihanmumbai Municipal Corporation a commencé à contacter 466 passagers internationaux arrivés à Mumbai au cours des 15 derniers jours en provenance de «pays préoccupants» tels que l’Afrique du Sud. L’organisme civique prélèvera ses échantillons sur écouvillon pour les tests RT-PCR. Un responsable a déclaré que 97 d’entre eux étaient des résidents de Mumbai. L’organisme civique contacte tous les passagers pour des mises à jour sur leur état de santé.

Le commissaire supplémentaire Suresh Kakani a déclaré que les passagers vivant à Mumbai ne présentaient aucun symptôme et étaient en quarantaine à domicile. L’organisme civique procédera aujourd’hui à des tests RT-PCR pour eux.

Le gouvernement du Maharashtra est sur le point de rendre obligatoire une quarantaine d’une semaine pour les passagers internationaux en provenance/en transit par des pays préoccupants, a appris l’Indian Express. Pour les passagers nationaux, le gouvernement prévoit de rendre obligatoire le test RT-PCR négatif pour entrer dans l’État.

Le ministre en chef Uddhav Thackeray a discuté dimanche de ces mesures lors d’une réunion d’examen de Covid-19 avec le ministre de la Santé Rajesh Tope, les membres du groupe de travail Covid-19 de l’État, de hauts responsables du gouvernement, des collecteurs de district et des commissaires divisionnaires.

Thackeray a demandé aux responsables de tester les passagers internationaux et nationaux dans les aéroports et leur a demandé de prendre les mesures nécessaires sans attendre les instructions du Centre, a déclaré le bureau du ministre en chef dans un communiqué.

Il a également demandé aux responsables de surveiller sur le pied de guerre les passagers internationaux qui atterrissent ailleurs et se rendent au Maharashtra par les compagnies aériennes nationales, les chemins de fer ou la route. Le gouvernement a également discuté de la quarantaine institutionnelle pour les passagers en provenance ou en transit par les pays d’Afrique australe.

Un responsable du gouvernement a déclaré à The Indian Express qu’il avait été suggéré d’imposer une quarantaine institutionnelle de sept jours à ces passagers.

Samedi, la Brihanmumbai Municipal Corporation a proposé une quarantaine institutionnelle obligatoire de 14 jours pour les passagers en provenance d’Afrique du Sud. Des sources ont déclaré à The Indian Express que le gouvernement de l’État allait probablement passer une commande dans un ou deux jours.

Thackeray a déclaré que la variante Omicron présentait un défi inquiétant, ajoutant qu’il fallait faire attention à ce que le risque d’infection n’augmente pas. Il a déclaré que des options telles que les verrouillages n’étaient pas abordables et que des restrictions telles que le masquage, éviter les surpeuplements inutiles et maintenir une distance de sécurité devaient être suivies.

Le ministre en chef du Maharashtra a également mis en garde contre des mesures strictes contre les contrevenants. Il a également demandé aux responsables de vérifier la disponibilité de l’oxygène et des médicaments et de mener des audits d’incendie dans les hôpitaux, tout en soulignant que les gens devraient prendre les deux doses de vaccin.

Thackeray a demandé aux autorités d’intensifier la vaccination dans les districts de Palghar, Chandrapur, Ahmednagar, Nashik, Jalna, Gadchiroli, Solapur et Buldhana qui ont une couverture vaccinale inférieure à 30 %.

Le ministre en chef doit présider aujourd’hui une réunion du Cabinet au cours de laquelle la nouvelle variante et la vaccination seront probablement discutées.

Le secrétaire en chef supplémentaire (Santé), le Dr Vyas, a déclaré que le gouvernement de l’État intensifierait «Test-Track-Treat-Vaccine». Le gouvernement prévoit d’augmenter les tests quotidiens à plus de 11 lakh par rapport à la moyenne actuelle de 6,5 lakh à l’échelle de l’État.

Le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, avait annoncé plus tôt que les passagers arrivant à l’aéroport d’Afrique du Sud seraient envoyés en quarantaine et qu’un séquençage du génome serait effectué s’ils étaient positifs.

L’organisme civique a désormais étendu les protocoles pour effectuer des tests de séquençage du génome sur tous les passagers positifs au Covid-19, quel que soit le pays d’où ils arrivent.

Le commissaire supplémentaire Kakani a déclaré qu’ils ne recevaient pas suffisamment d’échantillons pour le séquençage du génome en raison du peu de cas actifs. En conséquence, l’organisme civique a décidé d’effectuer le test pour tous les passagers internationaux testés positifs.

Les hôpitaux ont également gardé des lits en attente pour les patients de Covid-19 en cas de surtension. Seuls 1 100 des 17 380 lits des établissements de santé dédiés au Covid-19 sont actuellement occupés.

L’État a également augmenté la production d’oxygène à 2 500 Mt contre 1 200 MT pour faire face à une éventuelle troisième vague de Covid-19. Le commissaire de la mission nationale de la santé, N Ramaswami, a déclaré que l’État prévoyait d’atteindre une capacité de 3 838 tonnes en deux mois.

Il a déclaré que 513 usines d’adsorption à variation de pression (PSA) avaient été installées dans les districts. Plus de 50 % des travaux d’installation sont déjà terminés.

