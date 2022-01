Covid-19 : le Maharashtra enregistre 11 877 nouveaux cas, 50 infections à Omicron

Le Maharashtra a signalé dimanche 11 877 nouveaux cas de COVID-19, 2 707 de plus que la veille et 50 infections à Omicron, a annoncé le département de la santé de l’État dans un bulletin.

L’État a également signalé neuf décès.

Sur les 11 877 cas, 7 792 proviennent de Mumbai, selon le bulletin.

Cependant, selon l’organisme civique de Mumbai, le nombre de nouveaux cas est de 8 063.

Samedi, le Maharashtra avait signalé 9 170 cas de COVID-19.

Sur les 50 infections à Omicron, 36 proviennent des régions de la Pune Municipal Corporation, huit des limites de la Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, deux chacune de Pune rural et de Sangli, et une chacune de Mumbai et Thane.

L’État a signalé 510 de ces cas jusqu’à présent, dont 193 patients se sont rétablis.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.