Covid-19 : le Maharashtra signale 198 cas Omicron ; 190 rien qu’à Mumbai

Quatre cas d’Omicron ont été signalés dans la ville de Thane, tandis que les municipalités de Satara, Nanded et Pune et Pimpri Chinchwad ont signalé un cas chacune.

Le Maharashtra a signalé jeudi 198 nouveaux cas de la variante Omicron, dont 190 rien qu’à Mumbai, a annoncé le département de la santé de l’État dans un communiqué.

Le nombre de cas de cette dernière variante de coronavirus dans l’État est passé à 450.

Un homme de 52 ans ayant des antécédents de voyage au Nigéria et décédé d’une crise cardiaque le 28 décembre a été testé positif pour Omicron, mais la mort n’avait rien à voir avec l’infection, selon le communiqué.

Le patient avait été admis à l’hôpital Yashwantrao Chavan de la Pimpri Chinchwad Municipal Corporation. Il souffrait également de diabète depuis 13 ans, selon le communiqué.

« Le décès de ce patient était dû à des raisons non liées au covid. Par coïncidence, le rapport d’aujourd’hui de l’Institut national de virologie révèle qu’il a été infecté par le virus Omicron », a-t-il ajouté.

Sur les 198 cas d’Omicron signalés par le NIV au cours de la journée, seuls 30 ont des antécédents de voyages internationaux récents.

Quatre cas d’Omicron ont été signalés dans la ville de Thane, tandis que les municipalités de Satara, Nanded et Pune et Pimpri Chinchwad ont signalé un cas chacune.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.