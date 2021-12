COVID-19 : le Maharashtra signale 26 nouveaux cas d’Omicron ; Comptez jusqu’à 167

Sur les 26 nouveaux cas d’Omicron, tous ont des antécédents de voyages internationaux, à l’exception de deux de leurs contacts à haut risque, selon le bulletin.

Le Maharashtra a signalé lundi 26 nouveaux cas de la variante Omicron du coronavirus, portant à 167 le nombre de personnes infectées par la nouvelle souche, a annoncé le département de la santé.

Pas moins de 11 des nouveaux cas d’Omicron, marqués comme une « variante préoccupante » par l’OMS, ont été détectés à Mumbai.

« Vingt-six nouveaux cas de la variante Omicron ont été signalés dans le Maharashtra aujourd’hui », a déclaré le département de la santé dans un bulletin.

Donnant la rupture de 26 cas, le bulletin indique que Mumbai a signalé 11 cas, Raigad (Panvel Municipal Corporation) – cinq, Thane Municipal Corporation – quatre, Nanded – deux. Nagpur, Palghar, Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation (dans le district de Thane) et Pune rural ont signalé un cas chacun.

Avec cela, un total de 167 patients infectés par Omicron ont été détectés dans l’État jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

Sur les 167 cas, jusqu’à 72 patients sont sortis de l’hôpital après un test RT-PCR négatif, a-t-il déclaré.

Sur les 26 nouveaux cas d’Omicron, tous ont des antécédents de voyages internationaux, à l’exception de deux de leurs contacts à haut risque, selon le bulletin.

Parmi les nouveaux cas – 14 hommes et 12 femmes – quatre ont moins de 18 ans et deux ont plus de 60 ans, selon le communiqué.

Le bulletin a ajouté : « À l’exception de quatre mineurs et trois autres, les 19 autres ont reçu une vaccination complète. Vingt et un sont asymptomatiques, tandis que cinq présentent des symptômes bénins. »

