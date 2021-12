Covid-19: le Maharashtra signale 85 nouveaux cas Omicron, le décompte atteint 252

Les 38 cas d’Omicron signalés par l’IISER proviennent de la surveillance communautaire et, selon les informations préliminaires, ils n’ont aucun antécédent de voyage international, a-t-il déclaré.

Le Maharashtra a signalé mercredi 85 nouveaux cas de la variante Omicron du coronavirus, le décompte le plus élevé enregistré jusqu’à présent par un État du pays, portant le nombre total à 252, a déclaré le département de la santé de l’État.

«Aujourd’hui, 85 cas de la variante Omicron ont été signalés dans l’État. Parmi ceux-ci, 47 patients ont été signalés par l’Institut national de virologie (NIV – (où des échantillons ont été envoyés pour le séquençage du génome) et 38 par l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques (IISER)) », a déclaré un bulletin de santé.

Les 38 cas d’Omicron signalés par l’IISER proviennent de la surveillance communautaire et, selon les informations préliminaires, ils n’ont aucun antécédent de voyage international, a-t-il déclaré.

Sur les 47 patients signalés par le NIV basé à Pune, 43 sont des voyageurs internationaux et quatre sont des contacts étroits, a ajouté le bulletin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.