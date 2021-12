COVID-19: le Maharashtra signale huit nouvelles infections à Omicron, le nombre s’élève à 40

Parmi ceux-ci, six patients venaient de Pune, un de Mumbai et un autre de Kalyan-Dombivli (villes satellites près de Mumbai), a-t-il indiqué.

Le Maharashtra a enregistré vendredi huit nouveaux cas de la variante Omicron du coronavirus, portant le nombre de ces infections à 40, a annoncé le département de la santé de l’État.

Auparavant, le département avait mis le décompte des patients Omicron de l’État à 48, mais une version ultérieure l’a révisé à 40.

Les huit patients sont des hommes, âgés de 29 à 45 ans, selon le communiqué.

Sept d’entre eux sont asymptomatiques tandis qu’un présente des symptômes bénins, a ajouté le service de santé.

«Selon le rapport présenté aujourd’hui par l’Institut national de virologie, huit autres patients se sont révélés infectés par Omicron dans l’État. Six patients viennent de Pune, un de Mumbai et un de Kalyan Dombivli (près de Mumbai) », a-t-il déclaré.

Selon les informations préliminaires, quatre patients de Pune avaient des antécédents de voyage à Dubaï et deux étaient leurs contacts.

Le patient de Mumbai s’était rendu aux États-Unis et celui de Kalyan Dombivli Municipal Corporation s’était rendu au Nigeria.

« Sur ces huit patients, deux sont hospitalisés et six sont en isolement à domicile. Les contacts étroits de ces patients sont suivis. Tous les patients avaient été vaccinés », ajoute le communiqué.

Sur les 40 patients Omicron trouvés dans le Maharashtra jusqu’à présent, 25 ont été libérés après avoir été testés négatifs lors de tests RT-PCR ultérieurs.

La répartition régionale des patients est la suivante : Mumbai-14 ; Pimpri Chinchwad-10, Pune Rural – six, Pune city – deux, Kalyan Dombivli – deux, Osmanabad – deux, Latur, Buldhana, Nagpur et Vasai-Virar un cas chacun.

