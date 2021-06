Covid-19 : le médicament monoclonal cocktail peut réduire les hospitalisations de 70 à 80 %, selon les médecins

Le Dr Trehan et le Dr Soin ainsi que d’autres médecins réputés s’exprimaient lors d’un webinaire organisé par MeraDoc, une plate-forme de soins de santé personnalisée sur la pandémie de coronavirus.

Après plus d’un an du début de la pandémie de coronavirus, les scientifiques et les médecins semblent avoir réalisé une percée majeure dans la réduction du séjour à l’hôpital de Covid-19. Les praticiens de la santé ont trouvé le cocktail d’anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab capable de réduire l’hospitalisation des patients Covid-19 d’environ 70 à 80 %. S’exprimant lors d’un webinaire sur Covid-19, le Dr Naresh Trehan, l’un des plus grands chirurgiens cardiaques du pays et président et MD, Medanta a déclaré que le médicament cocktail est un traitement efficace pour les patients Covid-19 légers à modérés. Le Dr Trehan a déclaré que le médicament qui devrait être administré aux patients légers à modérés dans les sept jours suivant la contraction du virus peut réduire les hospitalisations d’environ 70 à 80%. Le médicament qui est salué comme un médicament miracle a récemment été lancé dans le pays pour les patients de Covid-19.

Réfléchissant aux ravages causés par la deuxième vague de coronavirus dans le pays, le Dr Trehan a déclaré que la deuxième vague avait été invitée par des personnes en raison de leur comportement complaisant et non conforme à Covid-19. Préconisant un coup de pouce au programme de vaccination du pays, il a déclaré que si le pays pouvait atteindre l’objectif d’environ 50 lakhs de vaccination par jour à partir de juillet et le porter à 70 lakhs par jour d’ici la mi-juillet, l’impact du virus pourrait être réduit de 25- 50 pourcent. Il a en outre déclaré que la pandémie pourrait même être aplatie dans le pays si le nombre d’inoculations par jour atteignait le chiffre de 90 lakh d’ici la fin juillet.

Parlant de la possibilité d’une troisième vague de coronavirus, le Dr Arvinder Singh Soin, président de l’Institute of Liver Transplant, Medanta a déclaré que la troisième vague allait vraisemblablement émerger dans un avenir proche. Cependant, le Dr Soin a déclaré que cette fois, le pays sera mieux préparé avec des infrastructures renforcées comprenant plus de lits, des fournitures d’oxygène et des unités de soins intensifs, entre autres. Sur une note positive, le Dr Soin a également déclaré que le stock de vaccins avec le gouvernement est également de plus en plus sain et que les excellents résultats des essais cliniques du vaccin Novavax pourraient aider le pays à lutter contre le coronavirus. Le Dr Trehan et le Dr Soin ainsi que d’autres médecins réputés s’exprimaient lors d’un webinaire organisé par MeraDoc, une plate-forme de soins de santé personnalisée sur la pandémie de coronavirus.

