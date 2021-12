COVID-19: le ministre britannique Sajid Javid dit qu’il n’y a pas de nouvelles restrictions pour l’Angleterre en 2021

L’attention du gouvernement se concentre sur le nombre de patients hospitalisés avec Omicron après que les données aient suggéré que la variante comportait un risque réduit d’admission.

Le gouvernement britannique n’introduira pas de nouvelles restrictions COVID-19 pour l’Angleterre avant la fin de 2021, a déclaré lundi son ministre de la Santé, Sajid Javid.

Les chiffres partiels rapportés par le gouvernement lundi ont montré 98 515 nouveaux cas de COVID-19, mais une fois les données pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord prises en compte, il est probable que les cas restent légèrement inférieurs au pic du 24 décembre de 122 186.

Néanmoins, Javid a déclaré que les ministres ne prendraient aucune nouvelle mesure pour limiter la propagation du coronavirus dans les prochains jours.

« Il n’y aura pas d’autres mesures avant la nouvelle année », a déclaré Javid aux journalistes. « Lorsque nous entrons dans la nouvelle année, nous verrons bien sûr alors si nous devons prendre d’autres mesures. »

Il a déclaré que la variante hautement transmissible Omicron du virus représentait désormais environ 90% des cas à travers l’Angleterre et a exhorté les gens à célébrer le Nouvel An avec prudence.

L’attention du gouvernement se concentre sur le nombre de patients hospitalisés avec Omicron après que les premières données de la semaine dernière aient suggéré que la variante comportait un risque d’admission réduit.

La Grande-Bretagne a signalé un total de 148 003 décès dans les 28 jours suivant un test COVID-19 positif et 12,2 millions de tests positifs pendant la pandémie jusqu’à présent.

Des données incomplètes ont également été publiées pour le 25 décembre, montrant 113 628 infections et le 26 décembre, montrant 108 893 infections.

