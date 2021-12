Covid-19: le ministre de la Santé de l’Union examine l’installation de test à l’aéroport de Delhi au milieu d’une poussée de cas Omicron

L’Inde a signalé dimanche 17 cas de la nouvelle variante de Covid-19 – neuf à Jaipur, sept dans le district de Pune et un à Delhi. (Déposer)

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a examiné dimanche le centre de test RT-PCR de l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi alors que le nombre de cas d’Omicron en Inde montait en flèche après 21.

L’Inde a signalé dimanche 17 cas de la nouvelle variante de Covid-19 – neuf à Jaipur, sept dans le district de Pune et un à Delhi.

Mandaviya a passé en revue les installations de test pour les passagers des pays à risque, a-t-il tweeté, ajoutant que 35 machines de test RT-PCR étaient fonctionnelles au terminal 3 de l’aéroport, ce qui réduirait le temps de contrôle et de test à 30 minutes.

Les pays à partir desquels les voyageurs devraient suivre des mesures supplémentaires à leur arrivée, telles que les tests post-arrivée, comprennent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Brésil, Singapour, Maurice, la Chine, la Nouvelle-Zélande, Israël, Hong Kong, le Zimbabwe et le Royaume-Uni. Les 44 pays d’Europe ont également été inclus dans la liste « à risque ».

La variante Omicron est devenue une « variante préoccupante » après sa détection en Afrique australe à la fin du mois dernier. La mutation est devenue dominante au Royaume-Uni et aux États-Unis avec une augmentation rapide des cas.

Dimanche, une femme et ses deux filles qui sont revenues du Nigeria, son frère et ses deux filles dans le canton de Pimpri Chinchwad près de Pune ont été testés positifs pour le virus. Un autre homme venu de Finlande a également été testé positif au Maharashtra.

À Jaipur, neuf membres d’une famille récemment rentrée d’Afrique du Sud ont renvoyé des tests positifs pour la variante virale, tandis qu’un homme de 37 ans, entièrement vacciné, qui est revenu de Tanzanie à Delhi a également été testé positif.

Vendredi, le ministère de la Santé de l’Union a déclaré que les cas d’Omicron augmentaient dans des pays autres que l’Afrique du Sud et, compte tenu de ses caractéristiques, étaient susceptibles de se propager à davantage de pays. Cependant, l’ampleur, l’échelle et la gravité de la maladie ne sont pas claires.

Cependant, le rythme rapide de vaccination du pays et la forte exposition à la variante Delta – attestée par une séropositivité élevée – pourraient signifier que la gravité sera faible, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.