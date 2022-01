Covid-19 : le nombre de cas quotidiens continue d’augmenter au Tamil Nadu

Concernant les cas Omicron, le bulletin indique que le nombre total de cas est resté à 121 tandis que 98 personnes ont été libérées au cours des dernières 24 heures, laissant 20 cas actifs.

Le Tamil Nadu a continué d’être témoin d’une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, 1 594 ayant été ajoutés à nouveau dimanche, portant le total cumulé à 27 51 128 tandis que le bilan est passé à 36 790 avec six décès supplémentaires.

Chennai et Chengalpet voisin représentaient la majorité des infections avec 776 et 146 cas respectivement, tandis que les autres étaient dispersés dans d’autres districts.

Les guérisons représentaient moins de la moitié des nouveaux cas avec 624 personnes ayant obtenu leur congé au cours des dernières 24 heures, totalisant 27 05,034 laissant 9 304 infections actives, selon un bulletin médical.

Un total de 1 02 237 échantillons ont été testés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre cumulé d’échantillons examinés à 5,76 crore.

Dans 15 districts, le nombre de nouveaux cas enregistrés était inférieur à 10, tandis que Theni n’a enregistré aucun cas.

Parmi les personnes testées positives, on compte 19 rapatriés de pays et d’outre-mer, selon le bulletin.

Concernant les cas Omicron, le bulletin indique que le nombre total de cas est resté à 121 tandis que 98 personnes ont été libérées au cours des dernières 24 heures, laissant 20 cas actifs.

Trois cas ont été notifiés au Kerala, Puducherry et Andhra Pradesh.

