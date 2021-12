COVID-19 : le nombre de morts aux États-Unis dépasse les 800 000 au milieu de la nouvelle menace Omicron | Monde | Des nouvelles

Un décompte récent de NBC News rapporte qu’il y a eu au moins 800 156 décès confirmés attribués au coronavirus en Amérique depuis les premiers décès dans le nord de la Californie en février 2020. Le nombre total de décès est plus que dans tout autre pays et plus que la population de Boston, Washington ou Seattle.

Ce jalon signifie que près de deux fois plus d’Américains sont morts pendant la pandémie que la Seconde Guerre mondiale.

Le total cumulé devrait augmenter dès lundi, à mesure que de plus en plus de services de santé étatiques et locaux mettront à jour leurs données.

L’Amérique voit à nouveau le nombre de décès augmenter à un rythme alarmant après avoir perdu plus de personnes à cause du virus en 2021 qu’en 2020.

Les 100 000 derniers décès sont survenus au cours des 11 dernières semaines seulement.

Le Dr Keri Althoff, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré à la BBC : « Les vagues de maladie que nous voyons se poursuivront jusqu’à ce que l’immunité au niveau de la population soit suffisamment élevée pour les empêcher.

« Tout simplement, nous n’en sommes pas encore là.

Aux États-Unis, seulement 61,6% de la population est entièrement vaccinée, malgré l’accès à trois vaccins approuvés (Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson à dose unique).

L’hésitation à la vaccination parmi un nombre important d’Américains a conduit à une « pandémie des non vaccinés », ont déclaré à plusieurs reprises les responsables de la santé, les variantes Delta et Omicron continuant de se propager.

Selon un nouveau sondage Axios/Ipsos, les craintes concernant la variante Omicron n’ont pas encouragé les adultes américains à se faire vacciner ou à se faire vacciner.

Parmi les non vaccinés, 67% des Américains disent qu’Omicron ne les encourage pas à se faire vacciner.

Pendant ce temps, parmi ceux qui ont reçu leur première série de vaccins, 59% déclarent qu’Omicron ne les encourage pas à recevoir une troisième dose.

L’étude a interrogé un échantillon représentatif d’environ 1 000 Américains de plus de 18 ans, a également révélé que les gens sont de plus en plus réticents au risque à propos de Covid dans certaines régions, mais vont toujours de l’avant avec leurs projets de vacances.