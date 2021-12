Covid-19: le nombre de nouveaux cas de Kolkata a plus que doublé en 24 heures, le taux de positivité du Bengale 5,47%

C’était près du double des cas signalés mercredi lorsque 1 089 infections ont été détectées, et plus de quatre fois celui signalé jeudi dernier – 516.

Le décompte des nouvelles infections au COVID-19 à Kolkata a plus que doublé en 24 heures, la métropole ayant signalé 1 090 cas jeudi, selon le département de la Santé de l’État.

Mercredi, la ville a signalé 540 nouveaux cas, a-t-il déclaré.

Le Bengale occidental a enregistré plus de 2 000 cas après près de six mois, l’État ayant signalé 2 128 nouvelles infections.

Le taux de positivité de l’État a bondi à 5,47 %, contre 2,84 % mercredi.

Le Bengale occidental a jusqu’à présent signalé 16 35 034 cas de COVID-19.

L’État a également enregistré 12 décès supplémentaires, portant le bilan à 19 757.

Quatre des derniers décès se sont produits à Calcutta, deux chacun à North 24 Parganas, Hooghly et Darjeeling, et un chacun à South 24 Parganas et Paschim Medinipur.

Au cours des dernières 24 heures, 1 067 personnes se sont rétablies de la maladie. Jusqu’à présent, 16 06 501 personnes ont été guéries du COVID-19 dans l’État.

Il y a actuellement 8 776 cas actifs au Bengale occidental.

