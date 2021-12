COVID-19 : le panel du CDSCO recommande une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Covovax du Serum Institute

Le 27 novembre, le comité d’experts sur le COVID-19 avait évalué et délibéré la candidature de SII et avait demandé des données supplémentaires à l’entreprise.

Un groupe d’experts de l’autorité pharmaceutique centrale du pays a recommandé d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin COVID-19 du Serum Institute of India « Covovax » sous certaines conditions, ont indiqué lundi des sources officielles.

Prakash Kumar Singh, directeur des affaires gouvernementales et réglementaires au Serum Institute of India (SII) avait soumis une demande au Drugs Controller General of India (DCGI) en octobre pour l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour Covovax pour une utilisation restreinte dans les situations d’urgence.

« Le comité d’experts en la matière (SEC) sur COVID-19 de la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a examiné la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour la deuxième fois lundi et après une délibération détaillée a recommandé d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence à Covovax », a déclaré une source officielle.

Notant que le vaccin est le transfert de technologie du vaccin Novavax, la DCGI a récemment cherché à connaître le statut d’approbation de la demande auprès des autorités réglementaires du pays d’origine qui est les États-Unis.

L’organisme de réglementation des médicaments a également demandé au Serum Institute de fournir des détails sur le composant Matrix utilisé dans le vaccin.

Le 27 novembre, le comité d’experts sur le COVID-19 avait évalué et délibéré sur la candidature de SII et avait demandé des données supplémentaires à la société pharmaceutique.

La société basée à Pune avait soumis des données provisoires sur l’innocuité et l’immunogénicité de l’essai clinique de transition de phase 2/3 mené dans le pays ainsi que des données d’essai clinique provisoires sur l’innocuité et l’efficacité des essais cliniques de phase 3 menés au Royaume-Uni et aux États-Unis avec son application. .

Le gouvernement avait récemment autorisé l’exportation de 2 crores de doses de vaccin COVID-19 Covovax vers l’Indonésie produit en Inde par SII, car le vaccin n’avait pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence dans le pays, ont indiqué des sources officielles.

Le bureau de la DCGI avait accordé à SII l’autorisation de fabriquer et de stocker le Covovax le 17 mai. Sur la base de l’approbation de la DCGI, jusqu’à présent, la société basée à Pune a fabriqué et stocké les doses de vaccin.

En août 2020, le fabricant américain de vaccins Novavax, Inc avait annoncé un accord de licence avec SII pour le développement et la commercialisation de NVX-CoV2373, son candidat vaccin COVID-19, dans les pays à revenu faible et intermédiaire et en Inde.

