Covid-19 : le Pendjab enregistre une augmentation de 264% du nombre de patients nécessitant une assistance en oxygène en 24 heures

Le Pendjab a également imposé un couvre-feu nocturne de 22 heures à 5 heures du matin, tandis que les cinémas, les restaurants et les centres commerciaux ont été priés de ne fonctionner qu’à 50 % de leur capacité.

Les patients nécessitant une assistance médicale en oxygène ont bondi de 264% en 24 heures à Chandigarh, passant de 62 vendredi à 226 samedi, une augmentation alarmante, suscitant une nouvelle peur dans le département de la santé du Pendjab.

Le Pendjab a récemment signalé une forte augmentation des cas de Covid-19. Selon le bulletin médical émis par le département, seuls 23 patients ont eu besoin d’une assistance médicale en oxygène au 1er janvier. Le Pendjab a signalé 3 643 nouveaux cas de Covid-19 samedi contre 2 901 vendredi. Au 1er janvier, il n’avait signalé que 332 cas.

Le bulletin médical a également montré que le nombre de patients nécessitant un soutien de niveau 3 est passé à 55 samedi, contre seulement 20 vendredi, soit une augmentation de 175%. Au cours de la même période, le nombre de patients sous assistance respiratoire est également passé de six à 11. Le Pendjab n’avait aucun patient sous assistance respiratoire et seulement huit étaient sous assistance de niveau 3 le 1er janvier.

Le taux de positivité de l’État a également augmenté à 14,64 % samedi contre 11,75 % vendredi. Le Pendjab avait un taux de positivité de 2,02 % le 1er janvier. Patiala, avec 840 patients, est en tête de liste des villes du Pendjab avec le plus de nouveaux ajouts de cas, suivi de Mohali avec 563, Ludhiana avec 561 et Amritsar avec 346.

Le gouvernement du Pendjab a ordonné la fermeture des écoles et des collèges pour les cours hors ligne à la lumière de la propagation de la variante Omicron. Il a également imposé un couvre-feu nocturne de 22 heures à 5 heures du matin tous les jours, tandis que les cinémas, les restaurants et les centres commerciaux ont été priés de ne fonctionner qu’à 50 % de leur capacité.

Au milieu de cette augmentation inquiétante du nombre de cas de Covid-19 dans l’État, le Pendjab se rendra aux urnes le 14 février avec la Commission électorale de l’Inde annonçant le calendrier des élections à cinq assemblées d’État, comprenant également Manipur, Goa, Uttarakhand et Uttar Pradesh. Le résultat sera annoncé le 10 mars.

Alors que la commission a interdit les rassemblements physiques et les tournées de présentation jusqu’au 15 janvier et a limité à cinq le nombre de personnes autorisées pour la campagne électorale de porte-à-porte, les experts de la santé ont exprimé leur inquiétude que cela puisse conduire à une nouvelle poussée dans les cas de Covid-19 , notamment en raison de la transmissibilité élevée de la variante Omicron.

