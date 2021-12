Covid-19: le Pendjab signale le premier cas d’Omicron, le député CM dit qu’il n’y a pas besoin de couvre-feu nocturne à partir de maintenant

L’homme a été à nouveau testé le 25 décembre et son rapport est revenu négatif, après quoi il est sorti de l’hôpital, a déclaré l’officier.

Le Pendjab a signalé son premier cas Omicron avec un homme de 36 ans, venu d’Espagne au début du mois, testé positif pour la nouvelle variante du coronavirus.

Pendant ce temps, le vice-ministre en chef du Pendjab, OP Soni, a déclaré que la situation actuelle de Covid dans l’État ne justifie pas un couvre-feu nocturne.

Un responsable de la santé a déclaré que l’homme, arrivé en Inde en provenance d’Espagne le 4 décembre, avait rendu visite à ses proches à Nawanshahr au Pendjab.

L’homme a été testé négatif au coronavirus à son arrivée. Cependant, il a été testé positif le 12 décembre, a-t-il déclaré.

Il a ensuite été admis dans un hôpital et ses échantillons ont été envoyés pour séquençage du génome dans un établissement mis en place au Government Medical College de Patiala, a ajouté le responsable.

« Le rapport de séquençage du génome le déclarant positif pour la variante Omicron est arrivé le 28 décembre », a déclaré le Dr Rajiv Bhaskar, officier nodal de l’État pour COVID-19.

L’homme a été à nouveau testé le 25 décembre et son rapport est revenu négatif, après quoi il est sorti de l’hôpital, a déclaré l’officier.

S’adressant aux journalistes après avoir présidé une réunion du département de la santé pour faire le point sur la situation de Covid au Pendjab, le vice-ministre en chef Soni a déclaré que le gouvernement n’envisageait pas d’imposer un couvre-feu nocturne dans l’État.

Pour l’instant, la situation au Pendjab n’est pas telle que l’imposition d’un confinement ou d’un couvre-feu nocturne soit nécessaire, a-t-il déclaré en réponse à une question.

Plus tôt dans la réunion, Soni, qui détient également le portefeuille de la santé, a demandé aux responsables d’intensifier les tests et la vaccination Covid dans l’État.

Il a déclaré que le nombre de tests COVID-19 a été porté à 25 000-30 000 par jour.

Selon des responsables, le taux de positivité du Pendjab s’élève à 0,3% et a légèrement augmenté au cours des derniers jours.

Les responsables ont informé que 84% de la population de l’État avait reçu la première dose de vaccin Covid, tandis que 44% avaient reçu les deux doses.

Concernant les préparatifs pour faire face à une éventuelle troisième vague de COVID-19, les responsables ont déclaré que 7 840 lits de niveaux 1 et 2 et 977 lits de catégorie de niveau 3 avaient été préparés.

En dehors de cela, des usines d’oxygène ont été installées dans environ 70 établissements de santé et elles ont également été testées avec succès, ont-ils déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.