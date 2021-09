Covid-19 : le PM Modi salue la vaccination à 100 % en première dose dans l’Himachal Pradesh

in

L’État a également bien réussi à faire face à l’hésitation et à la désinformation vis-à-vis des vaccins grâce au travail d’équipe, à l’utilisation des traditions locales et aux dirigeants bouddhistes soutenant la campagne.

Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté lundi l’Himachal Pradesh à vacciner dès que possible toutes les personnes éligibles à la deuxième dose du vaccin Covid-19. L’État est devenu le premier en Inde à administrer la première dose à 100 % de la population éligible.

Le PM a interagi avec les agents de santé et les bénéficiaires du programme de vaccination dans l’État pour célébrer cet événement. Modi a déclaré que le pays vaccinait à une vitesse record de 1,25 crore de vaccins par jour et était sur le point d’atteindre la barre des 70 crore de vaccination.

« L’Himachal Pradesh est devenu un champion de la lutte contre la plus grande épidémie », a déclaré Modi. L’État a déjà vacciné un tiers des personnes éligibles à la deuxième dose, a déclaré le Premier ministre. La campagne de vaccination aidera l’État à relancer le tourisme, qui emploie une grande partie de sa population, a-t-il déclaré par vidéoconférence.

Modi a déclaré que même dans un district éloigné comme Lahaul-Spiti, l’Himachal Pradesh avait administré la première dose à la population éligible. “C’est la zone qui était coupée du reste du pays pendant des mois avant la construction du tunnel d’Atal”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a félicité les travailleurs de la santé pour avoir réussi à vacciner une grande partie de la population rurale et des personnes vivant dans des endroits reculés. L’Himachal Pradesh a atteint le record sans aucun gaspillage de vaccins, malgré les difficultés de stockage et de transport des vaccins, a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a déclaré que les nouvelles règles sur les drones aideraient des États comme l’Himachal Pradesh à fournir des soins de santé et des médicaments aux foyers situés dans des endroits reculés. Il a exhorté les producteurs horticoles de l’État à passer à l’agriculture biologique et à rendre le sol de l’État exempt de produits chimiques d’ici 25 ans.

