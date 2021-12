COVID-19: le président des hôpitaux Apollo accueille le vaccin pour le groupe d’âge 15-18

Le 25 décembre, PM Modi a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 15 à 18 ans commencerait à partir du 3 janvier.

Le président de l’Apollo Hospitals Group, le Dr Prathap C Reddy, a salué dimanche la décision du gouvernement central de vacciner les enfants entre 15 et 18 ans contre le COVID-19.

« Nous nous félicitons de la décision du Premier ministre de commencer la vaccination des enfants âgés de 15 à 18 ans et des doses de rappel pour ceux en première ligne ainsi que pour ceux de plus de 60 ans présentant des comorbidités », a déclaré le Dr Reddy.

« Cette décision opportune et proactive changera la donne contre les variantes COVID et soutiendra la poursuite du retour du pays à la normale. Les hôpitaux Apollo soutiendront le programme de vaccination élargi pour assurer une lutte réussie contre COVID-19 », a déclaré un communiqué de presse ici.

Le 25 décembre, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans commencerait à partir du 3 janvier, tandis que la « dose de précaution » pour les travailleurs de la santé et de première ligne serait administrée à partir du 10 janvier, des décisions qui interviennent dans un contexte d’augmentation cas de coronavirus liés à la variante Omicron.

