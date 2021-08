Covid-19: le prix du vaccin Zydus Cadila sera finalisé d’ici la semaine prochaine, les approvisionnements commencent à partir de la mi-septembre, selon le MD Sharvil Patel

Un jour après l’approbation d’utilisation d’urgence du vaccin Zydus Cadila Covid-19, la major pharmaceutique a déclaré que le prix du vaccin serait décidé d’ici la semaine prochaine. Le directeur général de la major pharmaceutique Sharvil Patel a déclaré par l’ANI qu’il y aura plus de clarté sur le prix du vaccin d’ici la semaine prochaine. Sur la question de l’approvisionnement en masse du vaccin, Patel a déclaré que l’approvisionnement en vaccins commencera d’ici la mi-septembre. Patel a en outre déclaré que la société visait à augmenter la production du vaccin jusqu’à 1 crore de doses par mois à partir du mois d’octobre avec l’aide de la nouvelle usine de production.

Patel a souligné que le vaccin de la société s’est avéré efficace à 66% contre la maladie mortelle dans les essais cliniques de troisième phase. De manière significative, Patel a également déclaré que le vaccin s’est également avéré efficace contre la variante delta du coronavirus qui aurait provoqué la féroce deuxième vague de coronavirus dans le pays.

Zydus Cadila est le deuxième vaccin indigène contre le coronavirus qui a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence dans le pays après le Covaxin de Bharat Biotech. Plus important encore, le vaccin Zydus Cadila est le premier vaccin approuvé pour être administré aux enfants âgés de 12 ans et plus. Le Zydus Cadila, basé à Ahmedabad, est devenu le premier vaccin pour les enfants, car la société a été la première du pays à lancer des essais cliniques sur des enfants. Dans les essais cliniques de phase 3, le vaccin Zydus Cadila s’est avéré efficace à 66% contre la prévalence du coronavirus.

Malgré l’obtention de l’autorisation d’utilisation d’urgence contre les enfants âgés de 12 ans et plus et les adultes, il reste incertain si et quand le gouvernement déploiera réellement la campagne de vaccination pour les adolescents de moins de 18 ans. Actuellement, le programme de vaccination du gouvernement est exécuté sur la banque du vaccin Covishield de l’Institut indien du sérum et du vaccin Covaxin de Bharat Biotech. Quelques hôpitaux privés administrent également le vaccin Spoutnik V développé par la Russie contre le coronavirus.

