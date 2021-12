COVID-19 : le Rajasthan signale 21 nouveaux cas « Omicron »

Le Rajasthan a signalé 21 nouveaux cas de « Omicron », portant à 43 le nombre de personnes infectées par la nouvelle variante du COVID-19, a déclaré un responsable. Parmi eux, 11 sont originaires de Jaipur, six d’Ajmer et trois d’Udaipur.

L’un des patients est originaire du Maharashtra. Les résultats de l’Institut national de virologie de Pune ont montré qu’ils étaient tous positifs pour Omicron, a déclaré samedi un porte-parole du département de la santé.

Parmi ces personnes infectées, cinq étaient rentrées de pays étrangers tandis que trois autres étaient entrées en contact avec des voyageurs étrangers.

Sur le total de 43 cas d’Omicron dans l’État, 28 proviennent de Jaipur, sept d’Ajmer, quatre de Sikar, trois d’Udaipur et l’autre étant le patient du Maharashtra. Le nombre de cas actifs de COVID-19 au Rajasthan est de 244, dit le fonctionnaire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.