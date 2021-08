Covid-19 : le Royaume-Uni place l’Inde sur la liste orange ; les voyageurs n’ont plus besoin de se mettre en quarantaine dans les hôtels

in

La décision a soulagé la diaspora indienne du Royaume-Uni qui exigeait l’assouplissement des restrictions de voyage entre les deux pays

Le Royaume-Uni a déplacé l’Inde de sa liste de surveillance «rouge» à «ambre», ce qui permettrait aux voyageurs entièrement vaccinés du pays de contourner la quarantaine hôtelière obligatoire de 10 jours lorsqu’ils entrent dans le pays. Dans le cadre du système britannique de feux de circulation pour les voyageurs internationaux, le retour des pays de la liste orange entraînera une quarantaine à domicile de 10 jours.

Le ministère britannique des Transports a annoncé le changement, qui prendra effet à partir du 8 août. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré dans un tweet que l’Inde, ainsi que les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar seraient déplacés vers la liste orange de la liste rouge du 4 suis le dimanche 8 août.

Shapps a déclaré que même si le pays continue d’adopter une approche prudente, le développement serait une excellente nouvelle pour les personnes qui souhaitent se connecter avec des amis, des familles et des entreprises. Il a également crédité le programme de vaccination réussi du pays pour le changement.

Dans le cadre des règles légales, les passagers des pays de la liste orange doivent passer un test Covid-19 trois jours avant de partir et également réserver deux tests qui seront passés une fois arrivés au Royaume-Uni. Ils devront également remplir un formulaire de localisation des passagers à leur arrivée. Une fois arrivés, les voyageurs devront subir une période de quarantaine de 10 jours à domicile ou à l’endroit confirmé comme leur emplacement. Ils devront également passer un test Covid-19 au plus tard le deuxième jour et un autre le ou après le huitième jour.

Les voyageurs de moins de 18 ans et ceux entièrement vaccinés au Royaume-Uni seront exemptés de la règle de quarantaine à domicile. Les voyageurs qui ont reçu deux doses de vaccins Covid-19 aux États-Unis ou dans l’Union européenne seront également exemptés.

Covishield, le vaccin Oxford/AstraZeneca fabriqué en Inde, est également susceptible d’être couvert par cette exemption.

Le Royaume-Uni augmentera également le coût des installations de quarantaine dans les hôtels pour les voyageurs en solo en provenance de pays figurant sur la liste rouge à 2 285 GBP contre 1 750 GBP à partir du 12 août. Le coût est également passé de 650 GBP à 1 430 GBP pour un adulte supplémentaire partageant une chambre. Le gouvernement a déclaré que cela refléterait mieux l’augmentation des coûts impliqués.

Dans le cadre des révisions, le Royaume-Uni est également passé à la liste verte de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Lettonie et de la Norvège, tandis que la France a également été supprimée de la liste de surveillance orange.

Selon le système de feux de circulation du Royaume-Uni, les voyageurs des pays de la liste verte n’auront pas besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée, quel que soit le statut de leur vaccination. Cependant, ils devront passer un test Covid-19 avant le départ et un autre deux jours après l’arrivée.

Suite à la révision, seuls quatre pays – Géorgie, Mexique, Mayotte et La Réunion – resteront dans la liste rouge.

