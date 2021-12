Le NHS a déclaré que des structures temporaires capables d’héberger environ 100 patients seront érigées sur le terrain de huit hôpitaux à travers le pays.

Les services de santé britanniques ont annoncé jeudi la mise en place d’un certain nombre de nouveaux « centres de surtension » nommés d’après la pionnière anglaise des soins infirmiers Florence Nightingale en Angleterre dans le cadre de plans de « pied de guerre » pour lutter contre une vague potentielle d’hôpital COVID-19 lié à la variante Omicron admissions.

Le National Health Service (NHS) a déclaré que des structures temporaires capables d’héberger environ 100 patients seront érigées sur le terrain de huit hôpitaux à travers le pays, les travaux commençant cette semaine.

Ces centres de pointe Nightingale visent à améliorer la résilience du NHS si le nombre record d’infections au COVID-19 coïncide avec une augmentation des hospitalisations. Les hospitalisations sont jusqu’à présent restées à des niveaux relativement gérables, même si les infections quotidiennes au COVID entraînées par la variante Omicron ont atteint 183 037 mercredi alors que les chiffres retardés de la période des vacances ont été ajoutés.

« Compte tenu du niveau élevé d’infections au COVID-19 et de l’augmentation des admissions à l’hôpital, le NHS est désormais sur le pied de guerre », a déclaré le directeur médical national du NHS, le professeur Stephen Powis.

« Nous ne savons pas encore exactement combien de ceux qui attrapent le virus auront besoin d’un traitement hospitalier, mais étant donné le nombre d’infections, nous avons hâte de le savoir avant d’agir et le travail commence donc à partir d’aujourd’hui pour garantir que ces installations sont en place, », a-t-il déclaré, exhortant le public à jouer son rôle en obtenant ses doses de rappel de vaccin.

« La science est claire. Deux doses de vaccin n’offrent pas une protection suffisante contre Omicron, donc si vous n’avez pas encore reçu de rappel salvateur, ne tardez plus », a-t-il ajouté.

Les NHS Trusts ont également été invités à identifier des zones telles que des gymnases et des centres d’éducation qui peuvent être convertis pour accueillir les patients et davantage de sites Nightingale pourraient être ajoutés pour créer jusqu’à 4 000 lits «super surtension» à travers le pays. Cette décision intervient alors que les hôpitaux utilisent des hôtels, des hospices et des maisons de soins pour décharger en toute sécurité autant de personnes médicalement aptes à partir que possible.

« Nous espérons que les centres de surtension Nightingale dans les hôpitaux n’auront pas à être utilisés, mais il est tout à fait juste que nous nous préparions à tous les scénarios et augmentions la capacité », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid.

Les nouvelles installations de Nightingale accueilleraient des patients qui, bien qu’inaptes à la sortie, ont besoin d’un soutien et d’une surveillance minimes pendant qu’ils se remettent d’une maladie, libérant ainsi des lits de service réguliers pour fournir des soins à ceux qui ont des besoins plus intensifs. Les patients peuvent inclure ceux qui se remettent de COVID-19 qui ne sont plus infectieux et n’ont pas besoin d’une oxygénothérapie intensive.

Les unités seraient dirigées par des consultants hospitaliers et des infirmières, mais avec d’autres membres du personnel clinique et non clinique formés rapidement pour pouvoir effectuer des contrôles de routine et d’autres tâches.

Les hubs commencent alors que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé qu’elle cesserait de fournir une répartition des cas de variantes Omicron, actuellement estimés à 229 666, dans le cadre de son analyse globale des infections à COVID-19 de vendredi.

« Le dernier aperçu quotidien des variantes d’Omicron sera publié le vendredi 31 décembre. Comme les données ont montré que les cas Omicron constituent désormais plus de 90 % de tous les cas de COVID-19 communautaires en Angleterre, notre tableau de bord quotidien fournira les informations les plus récentes sur les chiffres des cas de COVID-19 », a déclaré l’UKHSA.

Pendant ce temps, la pénurie de kits de test d’antigène à flux latéral ainsi que de kits de test PCR dans certaines parties du Royaume-Uni continue de susciter des inquiétudes. Ceux-ci sont mis gratuitement à la disposition des ménages pour garantir le bon fonctionnement des tests et de l’isolement. Cependant, il y a maintenant des indications que les fournitures pourraient devoir être rationnées et davantage orientées vers le personnel de première ligne si la pénurie persiste.

« Nous examinons constamment les performances du système et les moyens de maximiser sa réponse à la demande de tests », a déclaré Sajid Javid aux députés dans une lettre.

« Cependant, à la lumière de l’énorme demande de LFD (dispositifs à flux latéral) observée au cours des trois dernières semaines, nous prévoyons de devoir contraindre le système à certains moments au cours des deux prochaines semaines pour gérer l’approvisionnement au cours de chaque jour, avec de nouvelles tranches d’approvisionnement libérées régulièrement tout au long de la journée. Nous continuerons à mettre les tests à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, en particulier les groupes vulnérables tels que les résidents des maisons de soins et ceux qui travaillent dans des secteurs critiques tels que le personnel de soins », a-t-il déclaré.

Les experts ont averti que les problèmes pour mettre la main sur ces tests rapides pourraient conduire à ce que les gens se mélangent au cours de la nouvelle année sans savoir s’ils sont contagieux.

