Covid-19 : le Royaume-Uni supprime le système de feux de circulation, assouplit les restrictions de voyage ; La diaspora indienne en profitera

Le Royaume-Uni a assoupli vendredi les restrictions de voyage pour les personnes arrivant dans le pays. Les assouplissements aideraient les personnes vaccinées venant et venant d’Angleterre, et pourraient particulièrement profiter aux Indiens.

Système de feux tricolores mis au rebut

Le Royaume-Uni supprimera les pays rouge, vert et orange – le système de feux de circulation – en fonction des niveaux de risque de Covid-19 à partir du 4 octobre. Il ne conservera que la liste rouge qui désigne les hotspots Covid-19.

Le nouveau système à deux niveaux pourrait rester en place jusqu’à la fin de l’année, avec d’autres examens prévus au début de l’année prochaine.

L’Inde, qui a été placée dans la liste orange, bénéficiera des règles. Cela réduira le coût des voyageurs.

Cependant, l’Inde est toujours absente de la liste élargie du Royaume-Uni des pays dont elle reconnaît les vaccins, ce qui signifie que les Indiens qui avaient pris le vaccin Covishield devraient toujours subir un test Covid-19 avant leur départ et à leur arrivée au Royaume-Uni.

Les visiteurs de 17 pays supplémentaires voyageant au Royaume-Uni à partir du 4 octobre n’auraient plus besoin de subir un test RT-PCR avant le départ une fois que le pays a reconnu leurs vaccins. Ces pays comprennent notamment la Malaisie, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie et Singapour.

À partir de fin octobre, les passagers entièrement vaccinés voyageant vers le Royaume-Uni en provenance de pays non inscrits sur la liste rouge pourront effectuer les tests de flux latéral, une alternative moins chère au test PCR actuel du deuxième jour.

Le Royaume-Uni assouplira également les exigences de test pour les voyageurs vaccinés en provenance de pays ouverts. Bien que les voyageurs devront toujours subir un test à leur arrivée, ils peuvent opter pour les tests de flux latéral moins chers au lieu du test PCR plus coûteux à partir de fin octobre.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les changements impliquaient un système plus simple et direct.

Il a ajouté que la politique du Royaume-Uni en matière de voyages internationaux avait toujours eu la santé publique au cœur. Le pays vaccinant plus de 44 millions de personnes, il peut désormais se permettre d’introduire une structure mise à jour reflétant le nouveau paysage, a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni a également retiré le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan de la liste rouge aux côtés de la Turquie, de l’Égypte, du Kenya, d’Oman et des Maldives.

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que le pays avait simplifié les règles de voyage afin qu’elles puissent être facilement suivies et ouvert le tourisme.

Avec l’accélération des vaccinations mondiales et l’augmentation du nombre de personnes protégées contre le virus, il est juste que les règles du pays suivent le rythme, a-t-il ajouté.

