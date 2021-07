Covid-19 : le sérum commencera à fabriquer le vaccin Spoutnik en septembre

Avec cet accord, le RDIF s’attend à ce que l’Inde soit le plus grand centre de production du vaccin Spoutnik, fabriquant des vaccins pour la consommation locale et mondiale. Le RDIF a également signé des accords avec d’autres fabricants indiens et a annoncé son intention de produire un total de 850 millions de doses par an dans le pays.

Le Serum Institute of India (SII) et le Russian Direct Investment Fund (RDIF) ont annoncé mardi que la production du vaccin Spoutnik V commencerait en septembre. SII et RDIF prévoient de produire 300 millions de doses de vaccin par an en Inde dans les installations du premier à Pune.

Avec cet accord, le RDIF s’attend à ce que l’Inde soit le plus grand centre de production du vaccin Spoutnik, fabriquant des vaccins pour la consommation locale et mondiale. Le RDIF a également signé des accords avec d’autres fabricants indiens et a annoncé son intention de produire un total de 850 millions de doses par an dans le pays.

Le transfert de technologie vers SII a commencé et dans le cadre du processus, SII a déjà reçu des échantillons de cellules et de vecteurs du Centre Gamaleya à Moscou ; le processus de culture a commencé après l’approbation du Contrôleur général des médicaments de l’Inde.

SII a jusqu’à présent fabriqué 500 millions de doses de vaccins Covishield et 332 millions de doses ont été administrées. SII a également commencé à fabriquer le vaccin Coovovax de Novavax et ajoutera désormais Sputnik à son portefeuille.

Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a déclaré que le partenariat avec SII était une étape majeure pour augmenter considérablement les capacités de production et qu’il s’attendait à ce que le premier lot du vaccin soit produit conjointement avec SII dans les mois à venir.

Adar Poonawalla, PDG de SII, a déclaré qu’ils feraient des millions de doses dans les mois à venir avec des lots d’essai commençant en septembre. Avec une efficacité élevée et un bon profil d’innocuité, il est essentiel que le vaccin Spoutnik soit accessible aux personnes en Inde et dans le monde.

Le vaccin Spoutnik V est basé sur une plateforme éprouvée de vecteurs adénoviraux humains, qui causent le rhume. L’efficacité de Spoutnik V est de 97,6 % et est administré en deux doses en utilisant deux vecteurs différents pour les deux injections. Il offre également une protection contre les variantes nouvellement détectées, notamment les variantes Delta, Alpha, Beta, Gamma et Moscou. Le Spoutnik V est stocké dans un réfrigérateur conventionnel à 2-8 degrés Celsius.

