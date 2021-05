COVID-19: Le site Web du gouvernement aidera désormais à trouver des lits d’hôpital, du plasma, de l’oxygène médical et plus encore

Le processus se fera via des informations participatives.

Alors que la deuxième vague de COVID-19 a fait des ravages en Inde, de nombreuses personnes sont laissées sans défense sans disponibilité de lit, d’oxygène ou de plasma pour le traitement. Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux, cherchant de l’aide auprès des gens autour pour toute mise à jour alors qu’ils luttent pour trouver des ressources médicales pour les membres de leur famille et d’autres êtres chers. Après près d’un mois de personnes à la recherche d’informations diverses sur la recherche de lits d’hôpitaux, de bouteilles d’oxygène ainsi que de médicaments, le gouvernement a mis au point une plate-forme qui permettra aux utilisateurs de trouver des pistes importantes.

Le processus se fera via des informations participatives. Selon un tweet du gouvernement indien, les services peuvent être utilisés via le tableau de bord des ressources covid du site Web MyGov India. Le site Web https://self4society.mygov.in/covid-resources a été développé en partenariat avec Sprinklr.

Le pseudo Twitter officiel de MyGov India disait: «Nous sommes là pour vous aider! Obtenez les dernières informations crowdsourcing sur #beds, #oxygen, #plasma et plus encore disponibles sur https://self4society.mygov.in/covid-resources … Ceci est un effort participatif; vérifiez et partagez vos commentaires. ».

Lisez aussi: Vous avez du mal à trouver des emplacements sur CoWIN? Ces sites de suivi des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 peuvent vous faire gagner du temps

Il est à noter que les informations fournies par ce site Web seront basées sur des mises à jour en temps réel par des personnes qui se mobilisent pour partager des connaissances fiables. Par conséquent, le gouvernement a conseillé aux utilisateurs de vérifier d’abord les informations. En cas de problème avec les informations ou si elles s’avèrent fausses, le gouvernement a exhorté les utilisateurs à informer et à envoyer leurs commentaires à MyGov.

Nous sommes ici pour aider! Obtenez les dernières informations participatives sur #beds, #oxygen, #plasma et plus encore disponibles sur https://t.co/qYNfPyapqj.

Il s’agit d’un effort participatif; vérifiez et partagez vos commentaires. # IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA @MIB_India @drharshvardhan @PIB_India pic.twitter.com/d0xv65Z1hd – MyGovIndia (@mygovindia) 6 mai 2021

Par ailleurs, le chatbot MyGov Corona Helpdesk de WhatsApp vous permet désormais de trouver les centres de vaccination COVID-19 les plus proches. Le chatbot est disponible au numéro +91 9013151515 et est accessible à la fois sur mobile et sur ordinateur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.