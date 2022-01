Covid-19 : le Tamil Nadu a inoculé 86,95 % de la population avec la première dose, selon le ministre de la Santé de l’État

Le ministère de la Santé a commencé le programme de masse tous les dimanches à partir du 12 septembre et l’a mené depuis chaque semaine.

Le Tamil Nadu a vacciné 86,95 % de sa population avec la première dose de vaccination contre le Covid-19 et 4 20 098 personnes ont été couvertes lors du 17e méga camp de vaccination qui s’est tenu dimanche, a déclaré le ministre d’État Ma Subramanian.

Jusqu’à 60,71 % ont été couverts par la deuxième dose et 10 96 706 personnes ont reçu les vaccins au cours de l’exercice de masse, a déclaré le ministre de la Santé et de la Famille.

Au total, 15 16 804 personnes ont été couvertes lors du trajet d’aujourd’hui, a-t-il déclaré aux journalistes.

«Aujourd’hui, 15,16 personnes lakh ont été vaccinées. À ce jour, 86,95 % des personnes ont reçu la première dose et 60,71 % la seconde », a déclaré Subramanian.

Subramanian a inspecté la campagne de vaccination menée dans les centres de santé primaires, les hôpitaux publics et les écoles.

Le ministre a déclaré que le gouvernement commencerait la campagne de vaccination pour 15 à 18 ans demain, le 3 janvier, au lycée gouvernemental de Saidapet, et a prévu de terminer la campagne pour les 33 étudiants lakh éligibles d’ici un mois.

Pour la vaccination des agents de première ligne et de santé, il a déclaré qu’elle commencerait le 10 janvier et que le ministère de la Santé a approché le ministre en chef MK Staline pour le programme inaugural.

« Il y a environ 9,78 lakh de personnes dans la catégorie des travailleurs de première ligne alors qu’il était de 5,66 lakh dans la catégorie des travailleurs de la santé », a-t-il déclaré.

Subramanian a déclaré que l’État avait vacciné plus de 8,50 millions de personnes à ce jour.

La campagne de vaccination a été officiellement déployée dans tout le pays par le Premier ministre Narendra Modi le 16 janvier 2021.

