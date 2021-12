Covid-19 : le Tamil Nadu ajoute 33 nouveaux cas de variante Omicron

Le ministre de la Santé et du Bien-être familial, Ma Subramanian, a déclaré que les personnes infectées comprenaient les contacts du premier cas de l’État, un voyageur aérien arrivé ici du Nigéria via Doha.

Le nombre de cas de coronavirus Omicron au Tamil Nadu est passé à 34 jeudi et les personnes infectées qui étaient asymptomatiques « se portaient bien » avec des problèmes tels que des vertiges et des maux de gorge, a déclaré le gouvernement de l’État.

Les échantillons des personnes infectées par la chute du gène S, un indicateur possible d’une infection à Omicron, avaient été envoyés au Centre plus tôt et 33 d’entre eux ont été confirmés pour la dernière variante du virus, a-t-il déclaré aux journalistes ici. y compris le premier cas) sont asymptomatiques et ont des vertiges et des maux de gorge et se portent bien », a-t-il déclaré.

Les cas suspects étaient sous observation depuis un certain temps et certains d’entre eux pourraient bientôt redevenir négatifs pour le virus et pourraient être libérés, a-t-il ajouté.

