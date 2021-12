Covid-19 : le taux de positivité de Delhi passe de 0,19% à 1,29% en 7 jours

Le nombre de cas de Covid dans la catégorie « nouveaux cas cumulés au cours des sept derniers jours » est passé à 1 789 le 28 décembre contre 698 le 23 décembre.

Le taux de positivité au COVID-19 à Delhi est passé de 0,19 % à 1,29% entre le 23 et le 29 décembre, selon les données du gouvernement.

Une tendance similaire a été observée dans le nombre de cas. Le nombre de cas de Covid dans la catégorie « nouveaux cas cumulés au cours des sept derniers jours » est passé à 1 789 le 28 décembre contre 698 le 23 décembre.

La capitale nationale a connu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 ainsi que du taux de positivité au cours des 10 derniers jours. La ville a également connu une augmentation constante du nombre de cas de la variante Omicron du coronavirus, qui s’élevait à 238 mercredi.

Selon les données, le taux de positivité était de 0,19% le 23 décembre et il est passé à 1,29% le 29 décembre (mercredi).

Les données ont montré que le taux de positivité a augmenté régulièrement au cours des sept derniers jours. Le 24 décembre, il a atteint 0,29 %, puis a bondi à 0,43 % à Noël (25 décembre).

Le 26 décembre, le taux de positivité est passé à 0,55%.

Le 27 décembre, il a de nouveau franchi la barre des 0,5 pour cent et s’est établi à 0,68 pour cent, ce qui a incité le gouvernement de Delhi à annoncer une alerte « jaune » et à imposer des restrictions sur certaines activités mardi 28 décembre.

Le 28 décembre, la ville a enregistré 496 nouveaux cas de Covid avec un taux de positivité de 0,89%. Mercredi, le taux de positivité a franchi la barre des 1% et s’est établi à 1,29 % avec 923 nouveaux cas.

Les données ont montré que le taux d’occupation quotidien des lits dans la ville a également augmenté régulièrement entre le 25 et le 28 décembre.

Le 25 décembre, le taux d’occupation quotidien des lits était de 221, qui est passé à 230 le lendemain.

Le 27 décembre, le taux d’occupation quotidien des lits était de 266 et il est passé à 280 le 28 décembre (mardi).

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a sonné l’alerte «jaune» dans le cadre de son plan d’action de réponse graduée (GRAP) mardi, après que le taux de positivité de Covid a été enregistré au-dessus de 0,5% dans la capitale nationale pendant deux jours consécutifs.

Il a ordonné la fermeture immédiate des écoles, des collèges, des salles de cinéma et des gymnases et a imposé diverses restrictions au fonctionnement des magasins et des transports publics.

Une alerte «jaune» (niveau 1) est déclenchée lorsque le taux de positivité à Covid est enregistré au-dessus de 0,5% pendant deux jours consécutifs ou que le nombre de nouveaux cas d’infection reste à 1 500 ou plus pendant sept jours ou que l’occupation du lit oxygéné reste à 500 ou plus pendant sept jours.

Une alerte « orange » dans le cadre du GRAP est déclarée lorsque le taux de positivité est enregistré à 1% ou plus pendant deux jours consécutifs.

La DDMA, lors de sa réunion de mercredi, a décidé que les restrictions liées au Covid imposées à Delhi sous l’alerte « jaune » se poursuivront pour le moment et les autorités concernées surveilleront la situation un moment avant de décider de nouveaux freins.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.