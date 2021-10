Covid-19: le temple Mumba Devi du Maharashtra va rouvrir pour les fidèles entièrement vaccinés – consultez plus de détails ici

in

Maharashtra : Le temple Mumba Devi devrait enfin rouvrir pour les fidèles à partir du 7 octobre. Les portes du temple seront toutefois limitées aux seuls fidèles entièrement vaccinés, a tweeté dimanche l’agence de presse ANI. L’inscription sur le site du temple et le certificat covid négatif pour les personnes non vaccinées seront obligatoires. De plus, les fleurs, les guirlandes et le prasad/bhog ne seront pas autorisés en raison du risque d’infection au COVID-19, selon le tweet de l’ANI.

Maharashtra : ouverture du temple Mumba Devi pour les fidèles entièrement vaccinés à partir du 7 octobre ; l’enregistrement sur le site Web du temple et le certificat négatif COVID pour les personnes non vaccinées doivent; fleurs, guirlandes et prasad interdits – ANI (@ANI) 3 octobre 2021

Le mois dernier, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, avait annoncé la réouverture des lieux de culte à partir du 7 octobre.

CM Thackeray a également exhorté les gens à ne pas prendre le virus à la légère et à continuer de suivre un comportement approprié au COVID-19 en raison de la possibilité d’une troisième vague de la pandémie ; ce qui pourrait même être pire.

Thackeray a également ajouté tout en annonçant que le Maharashtra est préparé pour l’éventuelle troisième vague de coronavirus et que toutes les précautions sont en place. Les états ont ainsi entamé des assouplissements dans diverses activités. Le ministre a également ajouté que bien que le taux d’infection diminue, la menace du coronavirus prévaut toujours. “. « Bien que les cas quotidiens de COVID-19 montrent une tendance à la baisse, tout le monde doit faire attention et suivre les protocoles COVID-19. »

