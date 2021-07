Covid-19 : le vaccin russe Spoutnik V sera déployé dans les installations de Morepen

in

Le Spoutnik V coûte moins de 10 $ par tir.

Les laboratoires Morepen et le Fonds russe d’investissement direct (RDIF) ont déclaré mardi que le lot test du vaccin russe Spoutnik V avait été produit dans les installations de Morepen dans l’Himachal Pradesh. Morepen et le RDIF visent à produire 500 millions de doses de Spoutnik V en Inde par an.

Le premier lot sera expédié au centre Gamaleya à Moscou pour un contrôle qualité. Le RDIF et les Laboratoires Morepen ont signé un accord en juin et le programme de transfert de technologie est en cours. Spoutnik V a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde le 12 avril.

Le RDIF a des accords avec d’autres sociétés pharmaceutiques indiennes comme Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma et Virchow Biotech pour fabriquer 850 millions de doses de Spoutnik V par an dans le pays. Panacea Biotech a reçu lundi une licence de fabrication du Drugs Controller General of India pour la fabrication du vaccin dans son usine de Baddi dans l’Himachal Pradesh.

Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a déclaré que la pandémie était loin d’être terminée avec la détection de nouvelles variantes plus dangereuses du nouveau coronavirus. Ainsi, RDIF augmentait sa capacité de fabrication de Spoutnik V en Inde, qui est devenu un centre de production pour le même. L’accord avec Morepen Laboratories conduirait à une disponibilité accrue de Spoutnik V en Inde et dans le monde, pour accélérer la vaccination, a déclaré Dmitriev.

Sushil Suri, président et directeur général de Morepen, a déclaré que la société travaillerait conjointement pour étendre la base de production en Inde et fonctionnerait dans davantage de domaines d’intérêt commun à l’avenir. Spoutnik V a rapporté une efficacité de 97,6% et peut être conservé dans un réfrigérateur conventionnel à 2-8 degrés Celsius. Le Spoutnik V coûte moins de 10 $ par tir.

