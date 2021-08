Covid-19: le vaccin ZyCov-D de Zydus Cadila est approuvé pour une utilisation d’urgence en Inde – voici tout ce que vous devez savoir sur le sixième vaccin du pays

Le CDSCO a approuvé vendredi le vaccin ADN COVID-19 à trois doses de Zydus Cadila pour une autorisation d’utilisation d’urgence chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus

L’organisme indien de réglementation des médicaments, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), a approuvé vendredi le vaccin à trois doses à ADN COVID-19 de Zydus Cadila pour une autorisation d’utilisation d’urgence chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus. Il s’agit de loin du sixième vaccin autorisé dans le pays. La société prévoit de fabriquer 100 à 120 millions de doses de vaccin ZyCoV-D par an et a commencé à stocker le vaccin. Voici tout ce que vous devez savoir sur le ZyCov-D.

Comment fonctionne le vaccin ZyCov-D ?

Le « ZyCov-D » de Zydus Cadila est un vaccin de type « ADN plasmidique ». Vous pouvez également dire, un vaccin qui utilise une version non réplicative d’un type de molécule d’ADN communément appelé « plasmide ». Ces plasmides sont livrés avec le manuel d’instructions pour fabriquer la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, le virus COVID-19 provoquant l’infection covid dans le corps. La vaccination fait allusion aux cellules du corps du receveur, qui commencent alors à fabriquer la couche externe hérissée du virus. Le système immunitaire de notre corps reconnaît cela comme une menace et développe des anticorps en réponse.

Contrairement aux vaccins test Covid-19 qui sont administrés en deux doses, le ZyCov-D sera administré en trois doses, dans l’intervalle de temps de 28 jours entre les première, deuxième et deuxième et troisième doses. ZyCov-D a été préparé avec l’aide du Département de biotechnologie du gouvernement central et du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Efficacité du vaccin

Le vaccin a fait baisser de près de 67% les cas symptomatiques de Covid-19 chez ceux qui ont reçu des injections par rapport à ceux qui n’ont pas reçu le vaccin, révèlent les données de l’essai de vaccin. “Ceci est basé sur 79 à 90 cas confirmés par RT-PCR de Covid-19 parmi ceux vaccinés dans les essais de phase 3”, a déclaré le directeur général de Zydus Cadila, le Dr Sharvil Patel, comme indiqué dans The Indian Express. Les données de l’essai révèlent également que deux doses du vaccin suffisent pour empêcher les gens d’attraper des symptômes infectieux ou graves de Covid-19 et pour prévenir la mort. Trois doses du vaccin maintiendraient même les symptômes modérés de COVID-19 à distance.

Ce vaccin peut-il combattre la variante Delta ?

L’essai de phase 3 de ZyCov-D a été mené sur 50 sites d’essais cliniques à une époque où le monde était aux prises avec une deuxième vague de coronavirus et les cas positifs quotidiens atteignaient leur apogée. Et donc, la société pense que ce vaccin est très efficace contre la variante Delta du coronavirus. “Vous savez que 99% de toutes les souches trouvées dans les tests sérologiques (de surveillance) étaient la variante Delta… Nos données étaient au plus haut en avril, mai et juin”, a déclaré le Dr Patel à The Indian Express. La société peut “mettre à niveau” ZyCov-D “si nécessaire” pour cibler également d’autres variantes préoccupantes si elles deviennent de nature plus infectieuse, a ajouté le Dr Patel.

