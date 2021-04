COVID-19: Leçons pour la surveillance des maladies – Préparons-nous l’avenir?

La pandémie COVID progresse et a eu un impact sur la santé humaine, l’économie et le développement, les Nations Unies avaient lié la sécurité nationale aux pandémies. (Image représentative: IE)

Par le Dr K Madan Gopal,

L’émergence et la réémergence de maladies infectieuses comme la peste, le SRAS, le H1N1, la grippe aviaire, le virus Ebola et le ZIKA, et plus récemment l’épidémie de virus COVID-19, ont souligné la nécessité d’une détection précoce, de signes d’alerte et d’une endiguement rapide de l’épidémie. Ceci est encore remis en question et amplifié par l’expansion du commerce, les voyages dans le cadre de la mondialisation, car la maladie infectieuse n’a pas de frontières et dépasse les frontières plus rapidement que jamais, dans le passé, la grippe espagnole a duré de janvier 2018 à décembre 1920 et a infecté près d’un tiers de la population mondiale, et nous assistons à une propagation similaire, en fait, plus rapide pendant la pandémie actuelle de COVID-19.

La pandémie COVID progresse et a eu un impact sur la santé humaine, l’économie et le développement, les Nations Unies avaient lié la sécurité nationale aux pandémies. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en 2016 a alerté et mis en garde concernant la surveillance mondiale du SRAS et des virus associés et les capacités de réponse doivent être maintenues, mais d’une manière ou d’une autre, peu de choses ont été faites. La pandémie COVID en cours a submergé le système et a mis en évidence la nécessité de disposer d’un système de surveillance des maladies robuste et unifié capable de répondre aux épidémies impliquant des humains, des animaux et l’environnement. Au fil des ans, les systèmes de surveillance indiens ont évolué, c’est-à-dire la santé humaine, l’environnement et les animaux, mais en silos et fragmentés.

L’Inde s’est traditionnellement concentrée sur la surveillance des maladies transmissibles / infectieuses, et des progrès durables ont été réalisés, à savoir. éradication de la variole (1977) Élimination de la poliomyélite en 2014. réduction de l’incidence du VIH / TB et du paludisme. L’Inde a considérablement réduit l’incidence des infections à VIH de plus de la moitié au cours des deux dernières décennies et le système a montré sa résilience pendant les périodes de COVID et d’épidémie de virus Nipah. Traditionnellement, le rôle de traçage des flambées de maladies a été joué par le Programme de surveillance intégrée des maladies (IDSP), avec l’aide des gouvernements locaux et municipaux. L’IDSP surveille plus de 22 maladies transmissibles et signale chaque semaine des épidémies à travers l’Inde, ce qui est en quelque sorte entravé pendant les périodes de COVID. Cette situation est entachée de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, de ressources financières et de capacités. Malgré les contraintes de capacité, l’IDSP est chargé de suivre et de retracer plusieurs maladies transmissibles à travers le pays, et maintenant la portée est augmentée pour suivre d’autres maladies également.

La surveillance de la santé publique en Inde est souvent considérée comme une activité distincte, non directement liée à la prestation de services de soins de santé. Il s’agit d’une fonction de santé publique importante qui recoupe les niveaux de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Il est souvent considéré comme une activité autonome, avec de nombreuses institutions responsables de différents aspects. Pour rehausser le profil de la surveillance de la santé publique en Inde, il est important de positionner la surveillance de la santé publique comme un outil pour le bien public. Il est maintenant reconnu que les données provenant de systèmes de surveillance efficaces sont utiles pour cibler les ressources et évaluer le programme.

C’est le bon moment pour s’appuyer sur les orientations pour une surveillance améliorée des maladies et des services centrés sur la personne dans la Politique nationale de la santé 2017 et s’appuyer sur les systèmes de surveillance existants, qui consistent principalement à saisir et télécharger des données sur la technologie avec l’alignement sur le système numérique national. Mission sanitaire et Ayusman Bharat.

Au cours des dernières années, la plupart des agents pathogènes à risque épidémique proviennent de l’hôte non humain et cela doit être évité par tous les moyens. Au lendemain du COVID 19, nous ne savons pas si cette opportunité de réinventer et de construire des systèmes de santé publique se traduira ou non dans la réalité. Une identification rapide de cette interface sera cruciale pour rompre la chaîne de transmissions et supprimer la transmission et créer une technologie permettant des systèmes de surveillance résilients basés sur le principe d’une seule santé, c’est-à-dire du plus simple au plus complexe. Des institutions comme l’IDSP devront prendre les devants et jouer des rôles critiques avec des structures similaires au niveau de l’État, ce qui peut apporter l’uniformité dans la collecte de données, les opérations de surveillance et la précision dans l’identification des maladies à travers les États.

[The columnist is Senior Consultant (health) NITI Aayog. Views expressed are personal.]

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.