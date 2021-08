Covid-19: L’efficacité du vaccin contre la variante Delta diminue avec le temps, selon une nouvelle étude

in

L’efficacité des vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BioNTech contre la variante Delta du coronavirus diminue avec le temps malgré une protection considérable contre la souche, a révélé une étude britannique.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de l’Office for National Statistics ont mené l’étude, dont les résultats ont été publiés dans un pré-imprimé.

Les chercheurs ont analysé les résultats de 2 580 021 tests PCR collectés auprès de 3 8 4 543 personnes du 1er décembre au 16 mai 2020, et de 8 11 624 autres résultats de 3 58 983 personnes prélevés entre le 17 mai et le 1er août.

Principales conclusions

L’étude a révélé que les vaccins AstraZeneca et Pfizer offraient une protection considérable contre la variante Delta hautement contagieuse, mais que leur efficacité diminuait avec le temps.

Les chercheurs ont découvert que le vaccin Pfizer offrait une meilleure protection au départ, mais que son efficacité diminuait également plus rapidement. De plus, deux doses des deux vaccins offrent au moins la même protection acquise par infection naturelle. L’étude a également révélé que les personnes qui prennent le vaccin après avoir été infectées bénéficient d’une meilleure protection.

Une dose unique du vaccin Covid-19 de Modern a offert une efficacité plus grande ou similaire contre la mutation qu’une dose unique d’autres vaccins disponibles, selon l’étude.

Efficacité en baisse

Selon l’étude, le vaccin Pfizer a offert une protection de 92 % contre une charge virale élevée 14 jours après la deuxième dose contre 69 % d’AstraZeneca. L’efficacité du vaccin Pfizer est tombée à 90 pour cent en cas d’infections avec une charge virale plus élevée un mois après la deuxième dose. Il a encore diminué à 85 pour cent deux mois après la deuxième dose et à 78 pour cent après trois.

La protection équivalente offerte par le vaccin AstraZeneca était de 67, 65 et 61 %, respectivement.

Infections révolutionnaires

L’étude montre que la variante Delta peut infecter les individus vaccinés.

Les infections à variante delta ont également conduit à des charges virales maximales, similaires à celles trouvées chez les individus non vaccinés, même chez les personnes vaccinées. La charge maximale dans les infections à variant alpha après la vaccination s’est avérée beaucoup plus faible.

Sarah Walker, chercheuse en chef de l’étude et professeure de statistiques médicales à Oxford, a déclaré qu’il n’était toujours pas clair dans quelle mesure la transmission s’était produite à partir de personnes infectées par la variante Delta après la vaccination.

Les niveaux élevés de virus suggèrent que les personnes non vaccinées pourraient ne pas avoir autant de protection contre la variante Delta qu’on l’espérait auparavant, a-t-elle déclaré. Cela signifie qu’il est devenu essentiel de vacciner le plus de personnes possible.

L’étude, cependant, n’a pas indiqué dans quelle mesure les vaccins étaient efficaces pour prévenir les infections graves et l’hospitalisation.

Le scientifique de données biomédicales de l’Institut de technologie Technion-Israël, Dvir Aran, a déclaré à Nature que l’étude britannique pourrait expliquer les infections à forte percée d’Israël.

Aran a déclaré qu’Israël était témoin d’infections importantes parmi les individus vaccinés tôt, tandis que ceux qui ont été vaccinés récemment, en particulier les 12-15 ans, étaient protégés.

Trois études récentes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont également révélé une réduction de l’efficacité des vaccins au fil du temps, laissant les gens plus vulnérables aux cas de rupture. Ces résultats conduiront à davantage de débats sur la nécessité de doses de rappel au fil du temps.

Intervalle de vaccination et efficacité

L’étude britannique n’a trouvé aucune relation entre l’efficacité des vaccins et l’écart auquel les doses ont été administrées.

Le Dr Koen Pouwels, chercheur principal au Département de la santé des populations de Nuffield, a déclaré au site Web de l’Université d’Oxford que l’intervalle n’avait aucun effet sur l’efficacité. Il a ajouté que la plus grande efficacité de deux doses a soutenu la décision de réduire l’intervalle à huit semaines.

L’étude a également révélé que les vaccins offraient une meilleure protection aux personnes plus jeunes qu’aux personnes plus âgées.

