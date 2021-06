Covid-19 : l’ennemi est à terre mais la préparation au combat nécessite désormais plus qu’une augmentation des vaccinations

Ayant subi la deuxième vague meurtrière qui a frappé le pays, la plupart espèrent seulement que les chiffres en baisse ne conduisent pas à un sentiment de confort imparfait. (Image représentative : .)

L’Inde est à un moment crucial dans son combat contre le covid-19. Il y a des rapports quotidiens sur la baisse de la charge virale et actuellement moins d’un lakh de nouveaux cas par jour malgré les variations régionales. Ayant subi la deuxième vague meurtrière qui a frappé le pays, la plupart espèrent seulement que les chiffres en baisse ne conduisent pas à un sentiment de confort imparfait.

Les experts ont longtemps soutenu que l’atténuation de la vague virale n’est mieux réalisée qu’avec une inoculation agressive. Il faut certainement bien plus que les 2,7 millions de doses par jour du 9 juin. Pour mettre cela en perspective, la production quotidienne de vaccins du seul Serum Institute est de 2,4 millions de doses et nettement inférieure aux 10 millions de doses par jour, à tout le moins, que les experts recherchent depuis des mois maintenant.

Variante Delta et nouvelles préoccupations

Il y a maintenant de nouvelles préoccupations avec une variante plus transmissible faisant le tour tandis que de nombreux États à travers le pays parlent d’assouplir les verrouillages. Rakesh Kumar Mishra, celui qui a examiné de près le virus en tant qu’ancien directeur du Center for Cellular & Biologie moléculaire et à ce titre également le membre des consortiums indiens de séquençage du génome SARS-CoV-2 (INSACOG) qui conseille le gouvernement sur les variantes virales met en garde : « N’oubliez pas que nous avons une variante virale plus infectieuse et plus puissante (souvent appelée le Delta Variant) maintenant, nous ne devons donc pas baisser la garde et respecter strictement les mesures de sécurité Covid-19 prescrites telles que le masquage et la distanciation physique. »

Actuellement, le conseiller du CCMB, la première organisation de recherche de l’Inde axée sur les zones frontalières de la biologie moderne, dit-il, le virus a tendance à attaquer les sections vulnérables de la population, qui appelle désormais la section la plus vulnérable – les enfants et les plus petits. villes et villages qui ne sont pas encore exposés au virus comme dans les poches urbaines. Par conséquent, la préparation au combat pour la troisième vague devra se concentrer au-delà de l’inoculation et inclure la préparation avec les unités de soins intensifs pédiatriques, comblant toutes les lacunes dans les infrastructures de soins de santé connexes, en particulier au niveau des soins primaires. Le tout pour être mieux armé pour gérer non seulement le Covid-19 mais aussi pour améliorer les indicateurs de santé de base.

Dépenses publiques de santé et accès aux services de santé dans les États indiens

Source du tableau : Ravi Duggal, chercheur indépendant avec des données provenant du RBI State Finances Report 2019-20 ; le profil national de santé 2019, MoHFW, gouvernement indien, 2019 ; Projections démographiques du registraire général de l’Inde.

Éviter un retournement de crise à crise

Le Dr K Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India (PHFI), estime que « nous devons utiliser le temps écoulé entre la levée des blocages et la prochaine urgence de santé publique en renforçant le système de santé dans tout le pays. À moins que nous ne prêtions attention à cela », dit-il. « Nous allons basculer de crise en crise. »

Les items donc sur la liste de surveillance maintenant : la nutrition infantile, la vaccination infantile, les soins antinataux, la maîtrise de l’hypertension et du diabète tout en assurant également leur détection précoce puisque ce sont les comorbidités qui touchent le Covid et d’autres maladies infectieuses également.

Complications post-Covid

Le mantra apparent est désormais la prévention des maladies, la détection précoce, les soins ainsi que la surveillance au niveau communautaire. Le Dr M Surendranath, ancien vice-président de l’Académie indienne de pédiatrie, a déclaré que si la priorité doit être de vacciner le plus grand nombre possible, la deuxième vague a également vu des enfants infectés car de nombreuses familles ont été infectées par Covid-19 et compte tenu du grand nombre de personnes touchées dans la deuxième vague, il existe un risque qu’une petite partie de celle-ci présente des complications post-covid telles que le syndrome multi-inflammatoire chez les enfants et, par conséquent, les professionnels de la santé dans les régions éloignées doivent être formés d’urgence pour identifier de tels cas dès le début et les orienter vers des soins appropriés . Un symptôme clair est une fièvre élevée persistant pendant au moins 4 à 5 jours.

Protéger les personnes vulnérables

« À ce stade, il est essentiel de prendre soin des femmes enceintes, de les vacciner et cela peut également contribuer grandement à assurer un contrôle de la mortalité maternelle et néonatale », explique le Dr Ramesh Kancharla, fondateur des hôpitaux Rainbow avec une chaîne d’environ 15 hôpitaux dans six villes du pays et dont le siège est à Hyderabad. Incidemment, la plupart attendaient également des directives gouvernementales sur la vaccination des femmes enceintes.

Le Dr Kancharla voit également la nécessité d’une normalisation en termes de définition des soins intensifs pour les enfants en fonction de l’infrastructure, de la main-d’œuvre et de l’expertise en soins de santé requises. Par exemple, selon le rapport sur l’état de santé de toute l’Inde d’une mission nationale de la santé sur les unités de soins aux nouveau-nés établis en septembre 2020, fait référence à 894 unités de soins aux nouveau-nés malades (SNCU), 2579 unités de stabilisation des nouveau-nés (NBSU) et 20 337 soins aux nouveau-nés. Corners (NBCC) avec peu de clarté sur leurs définitions.

Outre la nutrition des enfants, la vaccination des enfants, le contrôle de l’hypertension et du diabète après leur détection précoce, car ce sont les comorbidités qui affectent Covid et d’autres maladies infectieuses, sont également essentiels, tout comme la surveillance au niveau communautaire.

HWCs et soins primaires

Le renforcement des centres de santé primaires ou dans le jargon des centres de santé et de bien-être Ayushman Bharat-Centres de santé et de bien-être (HWC) serait crucial pour ceux-ci.

Les statistiques officielles indiquent que 75 000 centres de santé et de bien-être sont déjà en place, mais en ces temps de pénurie de talents, personne ne peut deviner à quel point ils sont tous bien équipés. Après tout, dans un article écrit conjointement en septembre 2019, le secrétaire à la Santé de l’époque, Preeti Soudan et Indu Bhushan, alors PDG d’Ayushman Bharat ou Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), avaient souligné l’objectif de créer des HWC 1,5 lakh. d’ici 2022 et avec lui la création d’emplois prévus de 1,5 lakh pour les agents de santé communautaire. Donc, implicitement, la moitié de ce nombre – 75 000 emplois ont été créés pour le moment, la plupart des experts du domaine ne voient pas cela se produire, surtout en ces temps où même pour les hôpitaux publics, des médecins non MBBS étaient également recherchés.

L’autre besoin à l’heure actuelle est d’assurer une oxygénothérapie précoce hors lit d’hôpital dans ces endroits où un centre covid peut également être aménagé pour traiter les patients et ne pas avoir à se précipiter vers un hôpital inaccessible.

Dépenses et accès aux soins de santé

En analysant certaines des tendances des soins de santé en Inde et en examinant les données de diverses sources telles que les dépenses de santé du rapport sur les finances de l’État de la Banque de réserve de l’Inde 2019-20 et d’autres, Ravi Duggal, un chercheur indépendant qui a étudié les dépenses de santé par divers États au fil des ans et des données partagées recueillies auprès de diverses sources dans le tableau sur les dépenses de santé publique et les services de santé à travers l’Inde, dit, « les États qui ont des dépenses par habitant élevées ont également un meilleur accès aux établissements de santé en termes de disponibilité des médecins du gouvernement, lits d’hôpitaux publics et centres de santé primaires pour 100 000 habitants. Ainsi, les États dépensiers comme le Sikkim, le Mizoram, l’Arunachal, le Meghalaya, le Nagaland, l’Himachal, Goa, Delhi et Puducherry réussissent très bien à accéder aux soins de santé (les six premiers manquent cependant de services de santé tertiaires). Le Kerala n’est peut-être pas un pays qui dépense beaucoup, mais il a une longue histoire d’investissements solides dans les soins de santé publics, ce qui a créé un système de santé publique solide. » En revanche, dit-il, « les États à revenu élevé du Maharashtra, du Gujarat, du Pendjab et de quelques autres comme l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental et le Bihar – en raison de leurs engagements budgétaires inférieurs en matière de soins de santé – ont une infrastructure de santé publique inadéquate dans leurs États.

Histoires de quartier

Divers rapports soulignent que l’Inde a non seulement une énorme disparité entre les États, mais ne se compare pas bien même avec ses voisins immédiats comme le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal sur certains indices de santé cruciaux, cependant, étant donné la taille et la diversité de l’Inde, une juste comparaison peut pas possible, les tableaux ici reflètent néanmoins le voyage ardu à venir.

