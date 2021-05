Covid-19: les approvisionnements en vaccins pour obtenir une longueur d’avance, dit le gouvernement

Le gouvernement et Bharat Biotech accueillaient également plus d’entreprises pour fabriquer le Covaxin, mais le seul défi était que peu d’entreprises disposaient de laboratoires de niveau de sécurité biologique 3 pour traiter le virus vivant pour la fabrication du vaccin, a déclaré Paul.

Le gouvernement a publié jeudi un calendrier définitif très attendu pour la vaccination contre le Covid-19 dans le pays, qui indiquait que la disponibilité des agents prophylactiques pour les Indiens augmenterait de plus en plus d’ici août, les approvisionnements provenant de multiples sources nationales et importations. Une intensification prévue de la production par les deux fabricants nationaux – Serum Institute of India (SII) et Bharat Biotech – et le début de la fabrication nationale du vaccin russe Spoutnik V d’ici juillet garantiraient que 216 crores de doses seraient disponibles dans le pays en août. Période de décembre 2021, a déclaré VK Paul, membre-santé au NITI Aayog.

Il a déclaré que le pays autoriserait généreusement et rapidement les importations de tout vaccin approuvé par l’OMS ou l’USFDA, et a ajouté qu’un envoi limité de Spoutnik V est déjà arrivé et arriverait sur le marché intérieur “ la semaine prochaine ”. «Les vaccins seraient disponibles pour tous au fur et à mesure que nous avançons», a-t-il affirmé.

La politique vaccinale du Centre a été écorchée par les partis d’opposition et même la Cour suprême pour son prétendu manque de transparence, ses «prix différentiels» et le transfert d’un pair de la charge des achats et des coûts aux États. Plus tôt cette semaine, le Centre a défendu la politique devant la cour suprême, déclarant qu’elle était non seulement «juste et non discriminatoire», mais qu’elle garantirait à tous les citoyens la possibilité de se faire vacciner gratuitement, l’uniformité des prix pour les États et que le les fabricants de vaccins ne s’enrichissent pas indûment des deniers publics.

Il est toutefois réticent à invoquer la disposition sur les licences obligatoires en vertu de la loi sur les brevets pour permettre à davantage d’entreprises nationales de commencer à fabriquer les deux vaccins déjà disponibles dans le pays – Covaxin et Covishield. Il estime qu’étant donné le risque financier que les deux fabricants existants ont pris, une tarification négociée serait une approche prudente.

Paul a déclaré que les licences d’importation pour les vaccins approuvés par l’OMS / USFDA étaient délivrées «dans un délai de 1 à 2 jours», ajoutant qu’aucune demande de licence n’était en cours. Il a déclaré que les vaccins d’autres fabricants étrangers seraient également disponibles d’ici le premier trimestre de 2022 et que le pays disposerait alors de trois milliards de doses.

La production de SII serait de 75 crores de doses de Covishield tandis que Bharat Biotech produirait 55 crores de doses de Covaxin au cours de la période d’août à décembre. De plus, 15,6 crores de doses de vaccin Spoutnik V seraient disponibles. La production de vaccin nasal SSI-Novavax devrait être d’environ 20 crores, tandis que Bharat Biotech déploiera 10 crores de vaccins nasaux.

D’autres vaccins en cours d’obtention de licences d’utilisation d’urgence ou en phase finale d’essais devraient également démarrer prochainement la production. Le vaccin sous-unité Bio E au stade des essais de phase III a été très prometteur et commencerait la production de 30 crores de doses, a déclaré Paul. Le vaccin à ADN Zydus Cadila est également en phase III et ferait bientôt une demande d’homologation d’urgence et fournira six crores de vaccins. Le vaccin ARNm de Gennova entrera dans l’homologation et fabriquera six crores de vaccins.

Le gouvernement a eu des discussions avec des fabricants mondiaux de vaccins tels que Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, et les a invités à fabriquer le vaccin ici seuls, dans le cadre de coentreprises ou par le biais de transferts de technologie, a-t-il déclaré. Ces entreprises ont une invitation ouverte à venir en Inde et le gouvernement leur offrira tout le soutien, a déclaré Paul.

Le gouvernement et Bharat Biotech accueillaient également plus d’entreprises pour fabriquer le Covaxin, mais le seul défi était que peu d’entreprises disposaient de laboratoires de niveau de sécurité biologique 3 pour traiter le virus vivant pour la fabrication du vaccin, a déclaré Paul.

Jusqu’à ce jour, 35,6 crores de doses de vaccins Covid-19 ont été achetés et avec quelques doses supplémentaires en préparation, il y aurait environ 51,6 crores de doses disponibles d’ici juillet 2021, a déclaré Paul. En mai, 7,30 crores de doses seront achetés. À l’avenir, les vaccins seront l’outil le plus important contre la pandémie et même si cela prendra du temps, les taux de vaccination quotidiens seront augmentés, a-t-il déclaré. Le pays a administré 17,72 crore doses jusqu’au 13 mai avec 13,76 crore première dose et 3,96 crore secondes doses.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.