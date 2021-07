Covid-19 : les associations cinématographiques du Kerala élaborent des directives pour créer des bio-bulles avant la reprise du tournage

in

Le confinement avait entraîné le blocage du tournage de 20 films en malayalam. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les associations cinématographiques du Kerala n’ont décidé de reprendre la production qu’après avoir assuré des bio-bulles sur des sites pour éloigner les infections à Covid-19 après que le gouvernement de l’État a accordé l’autorisation de commencer le tournage. Les bulles biosécurisées garantissent un environnement sûr et sécurisé sur les lieux. Plusieurs événements sportifs qui ont eu lieu ces derniers mois, dont la Super League indienne à Goa, ont été organisés en utilisant de telles bio-bulles.

Les associations ont également décidé d’autoriser uniquement les personnes testées négatives pour la RT-PCR ou ayant au moins une dose de vaccin Covid-19 à faire partie de l’équipe de tournage. Les membres de la production transformeront les emplacements en bulles bio-sécurisées pour s’assurer qu’aucun étranger n’est autorisé à entrer.

Bien que le gouvernement du Kerala ait autorisé la semaine dernière le début de la production cinématographique, les associations cinématographiques ont pris la décision collective de mettre en place des directives de tournage appropriées avant de commencer la production. La décision a été prise lors d’une réunion à laquelle ont assisté le secrétaire général de la FEFKA, B. Unnikrishnan, M. Renjith de l’Association des producteurs de films du Kerala et le président de la Chambre de cinéma G. Suresh Kumar, a rapporté Manorama Online.

Les associations ont également demandé l’arrêt du tournage, qui avait commencé à tourner à Peermade, et ont déclaré que les directives seraient rédigées dès que possible. Seuls les producteurs qui accepteraient de se conformer à ces directives seraient autorisés à commencer le tournage.

Le rapport de Manorama Online a également déclaré que l’équipage de Bro Daddy de Mohanlal retournerait dans l’État après un programme de deux semaines à Hyderabad. La phase de production initiale du film a dû être déplacée à Hyderabad car le gouvernement du Kerala n’avait pas encore donné son feu vert pour reprendre le tournage alors qu’il levait les restrictions par phases.

Le confinement avait entraîné le blocage du tournage de 20 films en malayalam. L’industrie cinématographique indienne a fait les frais de Covid-19 car les restrictions ont conduit à l’arrêt des productions de plusieurs films dans toutes les industries.

