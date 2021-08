Covid-19 : Les avantages et les inconvénients de l’incitation à la vaccination

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que rendre obligatoires les vaccins de routine pour les enfants est l’une des meilleures méthodes pour augmenter la couverture.

Avec des pays du monde entier visant à ramener la normalité dans la vie quotidienne, les gouvernements de certains pays ont tout mis en œuvre en incitant les campagnes de vaccination. De la chance de gagner une Tesla à Hong Kong à un iPhone à Prague, les incitations étaient de toutes formes et de toutes tailles. À Hong Kong, les prix de la loterie des vaccins comprenaient également des appartements de 1,4 million de dollars, des montres Rolex incrustées de diamants et des lingots d’or. Cependant, certains pays ont également rendu obligatoire la vaccination pour conserver un emploi.

Maintenant, les campagnes de vaccination des gouvernements tendent davantage vers ce dernier car la variante Delta a ravivé les craintes d’une autre série de blocages, que les programmes d’incitation fournis plus tôt.

Vaccins incitatifs

Au début du programme de vaccination, les autocollants pour les publications Instagram étaient le seul prix. Maintenant, Hong Kong est devenu une roulette avec des incitations telles qu’un appartement chic, une Tesla, une virée shopping de 100 000 $. Vladimir Poutine, quant à lui, remet des motoneiges en Russie.

En Virginie-Occidentale, aux États-Unis, se faire vacciner peut donner droit à un permis de chasse à vie ainsi qu’à des fusils personnalisés. L’Alabama offre aux personnes vaccinées la possibilité de conduire sur une piste de course. Le président Joe Biden a lui-même officiellement demandé aux États d’offrir 100 $ aux nouveaux vaccinés pour lutter contre le ralentissement de la vaccination. La ville de New York paiera 100 $ à toute personne se faisant vacciner sur des sites gérés par la ville pour sa première dose, a annoncé le maire Bill de Blasio. Auparavant, la ville avait annoncé un programme «Vax and Scratch» où des billets de loterie, autrement vendus 20 $, étaient distribués gratuitement.

Pour les personnes âgées de 12 à 17 ans dans l’Ohio, l’État offre la possibilité de participer à un concours pour une bourse de quatre ans, comprenant chambre et pension, frais de scolarité et livres à n’importe quelle université ou collège d’État. Ceux de plus de 18 ans ont la chance de repartir avec des prix d’une valeur d’un million de dollars. Des pays comme l’Illinois, le Colorado, le Maine, le Delaware et le Minnesota ont également lancé des programmes similaires.

En Europe, Israël délivre un « Green Pass », un billet pour les hôtels, les restaurants et les gymnases, lors de la vaccination. En Serbie, le président Aleksandar Vučić a également annoncé des incitations en espèces pour augmenter le taux de vaccination du pays.

En Inde, une fondation de Chennai offre la possibilité de participer à des tirages au sort pour des prix tels que des machines à laver, des pièces d’or, des mixeurs et des motos. L’administration du district de Sheohar au Bihar adopte également le modèle pour surmonter les hésitations. Un village de l’Arunachal distribue gratuitement du riz à ceux qui se font vacciner.

Prendre part

après avoir essayé les voies incitatives, les gouvernements mettent maintenant en œuvre des mesures plus strictes pour augmenter les taux de vaccination à mesure que le nombre de cas de Covid-19 augmente en raison de la propagation rapide des mutations. La France a adopté la semaine dernière une loi qui obligerait les citoyens à fournir un «passe-santé» – une preuve de vaccination ou un rapport RT-PCR négatif – pour entrer dans les bars, les restaurants et pour les voyages longue distance. La Grèce, qui risque la fermeture de son secteur touristique crucial en raison de l’augmentation rapide des cas, a interdit aux non vaccinés d’entrer dans les bars, cafés, restaurants couverts et cinémas. Il a rendu obligatoire pour les travailleurs des maisons de retraite de se faire piquer avant le 16 août sous peine de suspension.

L’Italie, qui a rendu les vaccins obligatoires pour les travailleurs de la santé en avril, a annoncé qu’il y aurait des restrictions similaires sur les lieux intérieurs pour les citoyens non vaccinés. Dans tous les pays de l’Union européenne, 42 pour cent ont été complètement vaccinés.

New York a annoncé que les employés de l’hôpital public devraient fournir une preuve de vaccination, faute de quoi ils devront soumettre des rapports de test hebdomadaires. Plusieurs employeurs privés et publics, notamment ceux de New York et de Californie, ont demandé aux travailleurs de se faire vacciner ou de subir des tests obligatoires.

United Airlines fait partie des entreprises qui demandent une preuve de vaccination des nouveaux membres. L’équipe du spectacle de Broadway Hamilton a annoncé en mai que tous les membres de la distribution et de l’équipe devaient être vaccinés. Le Chronicle of Higher Education a rapporté qu’au moins 600 collèges américains – tant publics que privés – exigent de leurs étudiants et membres du personnel qu’ils présentent une preuve de vaccination.

Ces méthodes fonctionnent-elles ?

Les vaccinations ont été multipliées par deux à Hong Kong depuis le déploiement des incitations du secteur privé. D’un autre côté, il n’y avait aucune preuve que la loterie des vaccins de l’Ohio ait augmenté le taux de vaccination, selon une étude. Cependant, cela suggérait que les taux dans l’Ohio avaient moins ralenti que dans le reste du pays.

Les experts pensent également pour la plupart que les vaccins incitatifs valaient la peine d’être essayés.

Cependant, la nouvelle législation française a eu un effet dramatique : 926.000 personnes – un record – ont pris rendez-vous via DocotLib, le site de réservation médicale, lundi dernier. Ce chiffre est passé à 2,6 millions – 62 % de moins de 35 ans – comme jeudi.

De même, un sondage Euromedia Research publié dans le journal La Stampa a révélé que 68% des Italiens seraient favorables à ce que seules les personnes vaccinées puissent entrer dans les hôtels, cinémas, restaurants, avions et trains. Un pourcentage similaire soutiendrait le retrait des membres du personnel de santé qui ne sont pas complètement vaccinés à la mi-septembre.

Incitations vs contre-incitations

Vaccins obligatoires ou injections incitatives restent tous deux des idées controversées.

Julian Savulescu, qui enseigne au Uehiro Center for Practical Ethics de l’Université d’Oxford, a écrit que même si les «anti-vaccins» pourraient ne jamais changer leur position, des incitations pourraient persuader les autres d’obtenir le jab.

Cependant, d’autres experts ont mis en garde contre les incitations financières. Selon Keith Neal, professeur émérite à l’Université de Nottingham, payer des personnes pour se faire vacciner créerait un dangereux précédent.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que rendre obligatoires les vaccins de routine pour les enfants est l’une des meilleures méthodes pour augmenter la couverture. Cependant, les politiques qui rendent obligatoires ou incitent les vaccins pour les adultes sont rares et, comme en France lorsque le président Emmanuel Macron a déclaré que les gens devaient se faire vacciner pour visiter les restaurants ou les bars ou même voyager, se heurtent souvent à une résistance.

