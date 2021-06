Covid-19: les cas de variante Delta Plus sont en augmentation, 48 cas signalés dans 10 États

Delta Plus est une variante Delta avec une mutation (K417N) et est une « variante préoccupante ». L’INSACOG, le consortium génomique SARS-CoV-2, étudie maintenant quel type d’impact cela aurait sur la transmission et la gravité de la maladie Covid-19.

Le pays a signalé 48 cas de variantes Delta Plus dans 10 États, a déclaré vendredi le Dr SK Singh, directeur du National Center for Disease Control (NCDC), lors d’une conférence de presse du ministère de la Santé. Le Maharashtra a signalé 20 cas, le Tamil Nadu neuf et le Madhya Pradesh sept.

Le Dr Balram Bhargava, directeur général de l’ICMR, a déclaré que les 48 cas étaient localisés, mais nécessiteraient une surveillance continue pour voir si les vaccins fonctionnaient ou si la maladie était plus transmissible ou grave. Covishield et Covaxin travaillent contre les variantes Alpha, Beta, Gamma et Delta, a déclaré Bhargava. Il y a eu une légère réduction des capacités de neutralisation avec la variante Delta à la fois dans Covishield et Covaxin.

Des tests de laboratoire pour vérifier l’effet du vaccin sur la variante Delta Plus sont en cours et le résultat sera disponible dans sept à dix jours, a déclaré Bhargava. Ce sera le premier résultat de ce type disponible dans le monde pour voir si les vaccins fonctionnent contre la variante Delta Plus. Si nécessaire, la composition des vaccins pourrait être modifiée en fonction des variantes préoccupantes en circulation ou des variantes intéressantes, a déclaré Bhargava.

Le nombre de cas avec des variantes préoccupantes est passé de 10,31% en mai à 51% le 20 juin, a déclaré le Dr Singh. Les variantes préoccupantes augmentent la transmissibilité, le changement de virulence et affectent les diagnostics, les médicaments et les vaccins. La variante Delta représente plus de 50% des cas dans huit États et était responsable de la montée en flèche exponentielle de la deuxième vague. Il s’agit du Maharashtra, du Karnataka, du Telangana, de l’Andhra Pradesh, de Delhi, du Pendjab, de l’Haryana, du Kerala et du Bengale occidental.

La variante Delta (B.1.617.2) a été signalée dans un district en décembre 2020 et elle est passée à 52 districts en mars 2021 et a atteint 174 districts jusqu’au 21 juin. Le Maharashtra compte sept districts avec des variantes préoccupantes et en compte 60. % des cas.

