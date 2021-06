Covid-19: les cas quotidiens chutent, mais un rebond significatif est encore à une certaine distance

Malheureusement, l’agriculture ne peut pas tirer l’économie du creux.

Le nombre de cas quotidiens tombant en dessous de 1 lakh, le rythme des vaccinations atteignant environ trois millions par jour et les blocages locaux étant levés, les trackers de récupération montrent une légère augmentation. Des tendances encourageantes peuvent être observées dans les lettres de transport électroniques et les perceptions des péages, suggérant que davantage de marchandises sont désormais transportées à travers le pays. Le point le plus brillant en ce moment est probablement les exportations, qui profitent de la reprise mondiale. De plus, alors que la pandémie a durement frappé l’Inde rurale, le secteur agricole devrait bien se porter. Le Centre a bien fait d’acheter de grandes quantités de riz et de blé, jusqu’à présent au cours de la campagne de commercialisation 2020-21, respectivement plus de 10 % et 12 % de plus que la saison dernière. Cela, nous dit le ministre de l’Agriculture, mettra autant que Rs 1,53 lakh crore et Rs 82 347 crore dans les poches des agriculteurs pour le riz et le blé, respectivement. Ainsi, alors que l’augmentation des MSP – des prix de référence pour une douzaine de cultures kharif – peut sembler modeste à 1-7 %, les MSP sont estimés à au moins 50 % plus élevés que les coûts entièrement payés. En effet, les rendements des producteurs de légumineuses comme l’urad et le tur, par rapport à leurs coûts, devraient être de 62 à 65 % très intéressants. Avec des pluies arrivant plus ou moins à temps et censées durer jusqu’en septembre, cela s’annonce comme une année prometteuse pour l’agriculture.

C’est la partie non agricole de l’économie rurale qui est préoccupante. Il y a déjà des indications que les choses ne vont pas trop bien. En termes nominaux, les salaires agricoles ruraux ont augmenté de 7,2 points de pourcentage suite à une hausse de 3,8 points de pourcentage au cours de l’EX20. En revanche, les salaires ruraux non agricoles ont augmenté de 5,4 pp contre une augmentation de 3,9 pp au cours de l’EX20. Comme l’observe Sonal Varma, économiste en chef de Nomura India, alors que des salaires ruraux plus élevés sont généralement bons pour la demande rurale, cette fois-ci, ce n’est peut-être pas le cas. Varma souligne que la croissance des salaires ruraux réels était en moyenne proche de zéro l’année dernière, et bien que les opportunités dans le cadre du MGNREGA aient augmenté, les travailleurs ne gagnent que des salaires de subsistance. La raison pour laquelle les salaires ruraux se maintiennent est probablement parce que le taux de participation de la main-d’œuvre est relativement faible. En effet, la demande rurale cette fois-ci pourrait être beaucoup plus modérée que l’année dernière. L’une des raisons est qu’en 2020, environ 10 à 15 millions de travailleurs étaient de retour dans les villages, augmentant la demande. De plus, lors du premier verrouillage, le gouvernement avait dépensé beaucoup plus pour les programmes de protection sociale et d’emploi en milieu rural. Néanmoins, puisque les termes de l’échange devraient rester favorables à l’agriculture, cela est de bon augure pour les revenus agricoles et la demande de consommation.

Malheureusement, l’agriculture ne peut pas sortir l’économie du creux. Pour que cela se produise, le secteur des services doit se redresser ; mais à première vue, c’est dans un certain temps. Bien que cela ne soit pas totalement inattendu, le PMI du secteur des services, la plus grande partie de l’économie, s’est contracté en mai tandis que le secteur manufacturier, avec un PMI de 50,8, a presque atteint le territoire positif. Étant donné que l’utilisation des capacités n’est que d’environ 65 %, il est peu probable que le secteur privé fasse des investissements importants avant au moins quelques années, ce qui pourrait entraîner un taux de chômage élevé. Les données du CMIE montrent que le taux d’emploi, qui était tombé à 35,3 % en mai, est tombé à 34,6 % début juin ; le taux d’activité est tombé en dessous de 40 % le 6 juin. Alors que des secteurs tels que l’informatique et la banque continueront d’embaucher en grand nombre, les nouvelles opportunités d’emploi resteront limitées alors que les embauches ralentissent. Une analyse de CARE a montré que les effectifs d’un ensemble de 2 723 entreprises ont augmenté d’un taux de croissance composé de seulement 2,2 % entre l’exercice 2017 et l’exercice 20, avec une augmentation de la main-d’œuvre de seulement 0,48 million à 7,54 millions. Un rebond significatif de la croissance est dans deux ou trois ans, mais la seconde moitié devrait voir l’économie toucher son point le plus bas. A moins qu’il y ait une troisième vague.

