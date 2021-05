Covid-19: les chiens peuvent-ils renifler le coronavirus? Voici ce que les études suggèrent

L’une des études a été publiée en avril dans la revue PLOS One par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie. (Image représentative: .)

Chiens renifleurs et coronavirus: Au cours des deux derniers mois, deux études distinctes ont été menées pour tester si les chiens renifleurs peuvent détecter la présence de coronavirus chez l’homme, les deux ayant rapporté que les chiens avaient une précision de plus de 90%. Ces études ne sont pas non plus les premières de ce type à être menées pendant la pandémie. Étant donné que les chiens renifleurs sont déjà entraînés pour la détection d’autres maladies, explosifs et médicaments, il n’est pas surprenant que de nombreux chercheurs aient pensé à tester si les chiens renifleurs seraient également capables de détecter avec précision cette infection.

Consultez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Cependant, maintenant que des données très positives de deux études ont fait surface, cela signifie-t-il que les tests de dépistage du coronavirus seront désormais effectués par des chiens renifleurs? Selon un rapport publié par IE, les preuves actuelles indiquent que les chiens pourraient être utilisés dans les foules pour identifier les personnes potentiellement infectées par le COVID-19, et alors que les tests conventionnels seraient toujours nécessaires, la présence de chiens réduirait le besoin pour les gens de les subir.

L’une des études a été publiée en avril dans la revue PLOS One par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie. Ils ont déclaré que huit Labrador Retrievers formés et un Malinois belge formé ont été en mesure d’identifier les patients qui avaient été testés positifs pour le virus sur la base de leurs échantillons d’urine. Alors que leur précision dans la détection des cas positifs était de 96%, ils n’ont pas été en mesure d’identifier les faux négatifs avec les mêmes niveaux de précision.

D’autre part, la deuxième étude a été menée par des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), qui ont publié la pré-impression de leur étude la semaine dernière. Cela faisait partie d’une étude de six ans que le gouvernement du Royaume-Uni finance. Les chercheurs de cette étude ont déclaré que leur flotte de six chiens dressés avait été en mesure d’identifier des échantillons d’odeurs de personnes positives au coronavirus avec une précision de 94%, tandis que celui de personnes non infectées avec une précision de 92%.

De nombreuses études ont montré que les déchets de personnes qui ont été testées positives pour le virus – comme l’urine, la salive et la sueur – ont des odeurs distinctes, car ils contiennent des composés qui ont des odeurs différentes selon que l’individu a été infecté ou non par un coronavirus .

Compte tenu du sens de l’odorat accru des chiens par rapport aux humains, les chiens renifleurs sont susceptibles de capter cette odeur distinctive, tout comme ils le font pour d’autres services également. Cependant, l’étude britannique ne présente pas les chiens renifleurs comme une alternative au test COVID-19 mais plutôt comme un aspect complémentaire. Donnant un exemple de ce qu’ils proposaient, les chercheurs ont déclaré que dans les aéroports, les chiens renifleurs identifieraient d’abord les passagers potentiellement infectés, après quoi seuls ces passagers devraient subir un test RT-PCR pour confirmation. L’étude a révélé que cette approche permettait de détecter près de 91% des infections symptomatiques et asymptomatiques.

Cependant, la capacité de ces chiens dressés n’a pas encore été testée dans le monde réel car jusqu’à présent, les résultats ne sont basés que sur des essais menés dans un environnement simulé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.